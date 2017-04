Anname au: täna algab Sinilillekampaania

Täna algab neljas heategevuslik Sinilillekampaania, millega kutsutakse Eesti kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide tunnustamiseks kandma sinilillemärki.

„Kampaania eesmärk on sinilillemärki kandes näidata, et märkame ja väärtustame Eesti kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide panust,“ ütles Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu esimees staabiveebel Enn Adoson. „Kõigile, kes igapäevaselt meie kaitsevõime tagamise eest seisavad, on see suur tunnustus.“

Heategevuskampaania avatakse pidulikult täna kell 17 Tallinna Vabaduse väljakul, kus koostöös Sinilillekampaania meeskonna ja Naiskodukaitsega loovad meie noorimad riigikaitsesse panustajad - noorkotkad ja kodutütred ühiselt veteranide toetussümboli kujundi Sinilille.

Avapäevast võtavad osa president Kersti Kaljulaid, Eesti Kaitseväe Veteranide Ühingu ja Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu esindajad, Kaitseväe orkester, Kaitseliidu torupillimängijad ja rahvatantsurühm Uppsar.

Neljandat aastat peetava Sinilillekampaania eesmärk on kutsuda üles kandma sinilillerinnamärki Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide ja nende lähedaste tunnustuseks. Sinilillesümboolikaga kogutava tulu suunab Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing lisaks vigastatud veteranide toetamisele Haapsalu rannapromenaadile liikumispuudega inimestele välitrenažööride ala rajamiseks, soetab Ida-Viru Keskhaigla taastusravi osakonnale invalifti basseini pääsuks ja toetab MTÜ Peaasjad tegevust meeste vaimse tervise edendamisel.

Iga sinilillemärk, mille on valmistanud SA Hea Hoog vahendusel vaimsete ja psüühiliste erivajadustega inimesed üle Eesti, on unikaalne käsitöö. Kõikjal Eestis aitavad sinilillesõnumit ja -märke levitada ning annetusi koguda Naiskodukaitse vabatahtlikud.

6.-30.aprillini on sinilillemärke ja –käepaelu võimalik osta kõigil veteranipäeva üritustel, Selveri ja Rahva Raamatu kauplustes, Apollo raamatu- ja meelelahutuskeskustes, T-pileti kassades Tallinnas ja Tartus, Olerexi teenindusjaamades, R-kioskites ja Tallinna lennujaamas, Nordica lendudelt ning koostöös Itella Smartpostiga ka www.annameau.ee kodulehelt.

Kampaania vältel on võimalik osaleda erinevatel üritustel, Sinilillejooksudel Tallinnas, Tartus, Tapal ja Brüsselis ning tähistada 23. aprillil veteranipäeva, mis kulmineerub õhtul Vabaduse väljakul Veteranirocki kontserdiga. Veteranirocki tänavuseks peaesinejaks on Ukraina artist Ruslana.

Kolmel kevadel on kümned tuhanded inimesed teinud sinilillesümboolika ostuga Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingule annetusi kokku ligi 250 000 euro ulatuses. Ühing on kogutud annetused suunanud vigastatud veteranide ja nende lähedaste taastusravi-, spordi- ja õppetegevuse toetamiseks. Lisaks sellele on ühing ellu viinud ühiskondlikult olulisi projekte, mis on tugevdanud taastusravi valdkonna tugevdamist kogu ühiskonnas, kuna nii saavad paremat tuge ka meie vigastatud võitlejad. 2014. a soetati kõnniabiseade ja teisi taastusraviseadmeid Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravikliinikule. 2015. a soetati kogu Euroopas uuenduslik mobiilne kõnnirobot Haapsalu neuroloogilisele rehabilitatsioonikeskusele. 2016. a toetati vaimse tervise edendamisega tegelevat MTÜ-d Peaasjad ja Eesti Füsioterapeutide Liitu amputatsioonijärgse füsioteraapia taastusravi spetsialistide koolitamist ning soetati Pärnu Haigla Taastusravi- ja heaolukeskusele lihasjõu treeningseade.

Kampaaniat korraldab MTÜ Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing koostöös Naiskodukaitsega. Oma panusega aitavad kampaania õnnestumisele kaasa Kaitseministeerium, Eesti Kaitsevägi, Välisministeerium, Milrem, Threod Systems ja Bae Systems.