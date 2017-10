Annabeli vähiravi jaoks vajatud hiigelsumma kogunes kahe päevaga ja kahekordselt!

Täna hommikul kinnitas vähiravifondi „Kingitud elu“ eestvedaja Toivo Tänavsuu, et haruldast vähivormi põdeva Annabeli toetuseks vajalik summa on koos.

„Ma olin algusest peale täiesti kindel, et see raha tuleb, aga et see tuli kokku kahe päevaga ja kahekordselt oli täiesti müsteerium!“ ütles Tänavsuu „Vikerhommikule“. (Seega on raha ka järgmise sama ravimit vajava lapse jaoks.)

Ravimikuuriks, mida haigekassa bürokraatlikel põhjustel toetada ei saanud, oli vaja 172 000 eurot. Kuna poole sellest summast lubas anda kevadeti Kadriorus pardirallisid korraldav Eesti Vähihaigete Lastevanemate Liit, siis oli vaja juurde koguda 86 000 eurot.

Allikas: Õhtuleht

Septembris Lagedi kooli esimesse klassi läinud Annabelil avastati mullu novembris üks vihasemaid lapseea pahaloomulisi haigusi – närvisüsteemiga seotud kasvaja neuroblastoom.