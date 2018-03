Anna oma panus: vali eestlastele kõige omanäolisem laul, mis talletataks ka Euroopa Liidu esimesse lauluraamatusse

20. märtsist kuni 20. aprillini kestab Eesti lauluhääletus, mille käigus valitakse kuus laulu, mis just meid, eestlaseid, kõige omanäolisemalt Euroopa Liidu esimeses lauluraamatus esindaks.

Kõik eestlased on oodatud valima enda arvates parimaid muusikapalu: kokku on kuus kategooriat ja 46 laulu. Hääletada on võimalik leheküljel www.eu-songbook.org.

Kuus laulukategooriat, mis valiti välja 17 erineva muusikaakadeemia poolt 14 Euroopa riigist, sealhulgas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia poolt, on järgmised: (1) armastuslaulud, (2) loodus ja aastaajad, (3) vabadus ja rahu, (4) rahvalaulud ja rahvalikud laulud, (5) vaimulikud laulud, (6) lastelaulud.

Laulud on välja pakkunud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õpilased ja õpetajad, Eesti Kooriühing ja Eesti Muusikaõpetajate Liit.

„On väga tore idee, et Euroopa Liidu rahvad valivad laulud ennast esindama ning läbi ilmuva lauluraamatu saavad tuttavaks ka oma naabrite muusikaga. Eesti Kooriühingu muusikanõukogul oli väga hea meel selles projektis kaasa mõelda! Ma loodan, et võimalikult paljud eestlased mõtlevad välja, mis on nende jaoks kõige kõnekam armastuslaul, mis lastelaul jne ning annavad sellest hääletuse kaudu teada,“ sõnas Eesti-poolne lauluraamatu toimetaja Kaie Tanner.

ELi lauluraamat on unikaalne demokraatlik pilootprojekt, mille algatas Taani mittetulundusühing ning millel puuduvad poliitilised ja rahalised seosed Brüsseliga. „Meie, 28 liikmesriigi rahvad, teame üksteisest nii kohutavalt vähe! Rahvuse lauluaarete jagamine tundub olevat lihtne võimalus üksteise tundmaõppimiseks. Kui meie, Euroopa Liidu kodanikud tahame, et ELi olemus ei oleks seotud ainult majanduse – terase, söe ja kalaga, vaid oleks ka kultuuriline organisatsioon, siis me peame ise ELi tegema enda omaks – kuulub see ju eelkõige meile endile, ELi kodanikele,“ kommenteerib algatust Taani mittetulundusühingu asutaja ja president Jeppe Marsling.

Alates 2015. aastast on üle 17 000 inimese tervelt üheksast liikmesriigist hääletanud oma kuue lemmiku poolt. Eesti on järjekorras kümnes riik kahekümne kaheksast, mis oma laule valima hakkab.