Andrus Tamm: Edgar Savisaare kandideerimist Narva linnapeaks ei saa tõsiselt võtta

Narva Keskerakonna piirkonna aseesimees Andrus Tamm tõdes, et Edgar Savisaare kandideerimine kord Narvas, kord Lasnamäel, on muutunud komejandiks.

Tamm sõnas, et segane informatsioon Savisaare kandideerimise kohta Narvas tundub olevat arusaamatu valijate segadusse ajamine. "Võimalik, et Savisaar tunnetab oma rasket seisu Tallinnas ning seetõttu jätab otsad lahti ka Narva osas, kuid kahe vahel pikalt valima jäädes libisevad mõlemad hoopis veelgi rohkem käest," leidis Tamm.

Tamm leiab, et Narva linnapeaameti koht Edgar Savisaare käes tundub talle veidra variandina. Eriti seetõttu, et kandideeriks Savisaar ju siiski Lasnamäel ning seda koostöös Mõisa ja Sõõrumaaga. „Minna Lasnamäe valijate häältega hoopis Narva, jättes oma valijatele endise isamaaliitlase, pole valijate suhtes aus ega tundu ka poliitiliselt mõistlik samm,“ imestas Tamm.

Kuna nüüd väidavad Savisaare lähedal seisvad isikud, et Savisaar siiski ei kandideeri Narvas, tõdes piirkonna juhatuse aseesimees, et Savisaare liidu ümber toimuv on muutunud paraku komejandiks, mida on raske tõsiselt võtta nii Tallinna kui ka Ida-Virumaa inimestel. „Kahjuks tundub järjest enam, et Keskerakonna endise esimehe ümber on koondunud inimesed, kes hoolivad enda tulevikust, mitte Edgar Savisaare pärandist poliitmaastikul,“ ütles Tamm.