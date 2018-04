Andrus Kivirähki „Kaka ja kevad” naudib üllatuslikku populaarsust venekeelsete lugejate hulgas, müüakse juba kolmandat trükki

Apollo raamatupoeketi venekeelsete raamatute müügiedetabelis toimusid eelmise aasta novembris suured muutused: kolmandale kohale tõusis ilmselt kõige vastuolulisem lasteraamat Eesti ajaloos, Andrus Kivirähki „Kaka ja kevad” ehk „Весна и Какашкa”, mis jäi alla vaid „Sipsikule” ja „Kriminaalsele Eestile”.

Apollo turundusassistent Taivi Simisker selgitas, et „Kaka ja kevadest” tuli siis müügile juba kolmas trükk. Sellest hetkest on raamat pidevalt edetabelis olnud: novembris kolmas, detsembris viies, jaanuaris kuues, veebruaris viies. Ja seda vaatamata kogu kriitikale, millega võeti vastu raamatu esimene trükk ja mida esineb siiamaani.

Raamatu autor Andrus Kivirähk leiab, et kriitikute hulk, sealhulgas venelaste hulgas, ei olegi nii suur, mistõttu ei mõjuta see ka müüki. „Ma pakun, et need, kes väljendasid oma protesti, ei osta minu raamatut endiselt, aga selliseid puritaane on ilmselt vähe. Lihtsalt nii on kombeks saanud, et neid, kes kisavad, pannakse alati tähele ja seetõttu on tekkinud mulje, nagu ei oleks venekeelsed lugejad rahul. Enamik inimesi on ju vait, ostavad ja loevad,” arutleb Kivirähk.