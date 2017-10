Andrus Karnau: valimisliitude laialdases tulekus poliitikasse pole midagi positiivset

Rakveres võimule tulev võimuliit on otsustanud, et linnale maailmaski tähelepanu toonud jõulupuud sinna ei sobi. See näitab tendentsi, et valimisliitude laialdane tulek Eesti poliitikasse ei ole midagi positiivset, sest võimule on tõusnud loogiliste ambitsioonideta isikud, ütles ajakirjanik Andrus Karnau Raadio 2 saates "Olukorrast riigis".

Karnau rääkis, et Rakveres on sündinud viimaste kohalike valimiste kõige kurbloolisem asi. Nimelt on seal tulemas võimule võimuliit, kes ühe koalitsioonileppe punktina on otsustanud, et kuulsad Rakvere jõulupuud, mille autor on olnud Rakvere linnakunstnik Teet Suur, ei sobi Rakvere kesklinna, vahendaas ERR raadiosaadet.

Tegu on installatsioonidega, mis on tekitanud huvi ka välisajakirjanduses, loodav võimuliit peab neid aga liiga postmodernseteks ning kristlike väärtustega sobimatuteks.

"See näitab minu meelest seda tendentsi, et valimisliitude laialdane tulek Eesti poliitikasse ei ole midagi positiivset. Sest pigem näitab see kohalike omavalitsuste kapseldumist, sealsete poliitikute keskendumist ainult kohalikele asjadele," rääkis Karnau.

Loe veel

Tema sõnul tulevad võimule inimesed, kellel ei ole loogilist ambuitsiooni, et kohalikus omavalitsus poliitikuna tegutsemise järel oleks järgmine aste olla poliitikuna tegev üleriigilises mastaabis või üldse omada mingit kaalu, mitte ollagi lihtsalt kohalik vallavanem või linnapea.

"Rakvere jõulupuu, mis on mitte ainult Eestis, vaid üle maailma kuulus ja on ilmselt kas nüüd ainus asi, mis Rakveres on positiivset, aga üks väheseid asju, mis Rakveres on positiivne, ja nüüd tuleb sinna võimule koalitsioon, kes ei oska midagi targemat teha, kui hakata rääkima kristlikest pereväärtustest ja sellest, et installatsioonina esitatav jõulupuu kuidagi ei sobi sinna linna ega esinda kristlikke pereväärtusi," rääkis ta.

Valimisliidu esindaja Andres Jaadla täpsustas hiljem, et Rakveres nendel valimiste ainukesena esindatud Valimisliit Rakvere Heaks ei ole kuidagi seotud Rakveres koalitsioonilepingu alla kirjutanuid IRL, Keskerakonna ja Reformierakonna vahel kuuse ümber lahvatanud sisevastuoludega. "Valimisliit Rakvere Heaks ei olnud koalitsiooni kõnelustusega ega tulemustega".