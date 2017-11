Andrus Karnau noamehe juhtumist: politseis valitseb nõukogulik mentaliteet

Ajakirjanik Andrus Karnau märkis Raadio 2 saates "Olukorrast riigis" seoses meeltesegaduses noamehe juhtumiga Vabaduse väljakul, et politseis valitseb kahjuks jätkuvalt nõukogulik mentaliteet.

Karnau sõnul tuleb atud juhtumi puhul parafraseerida Tartu ülikooli kriminoloogiaprofessorit Jüri Saart, kes ühe teise juhtumiga seoses leidis, et Eesti liikluses ja liiklusjärelevalves valitseb nõukogude-aegne mentaliteet, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Ma võin seda üldistada ka politsei üldisele käitumisele. Kui me väga paljudes Eesti tegevusvaldkondades oleme jõudnud läänelikule arusaamale, siis politsei on kahjuks üks nendest, kus jätkuvalt on valitsemas nõukogulik mentaliteet," rääkis Karnau saates.

"Jüri Saarelt võtan kolm iseloomulikku joont, mis seda iseloomustavad ehk esiteks on tugevamal alati õigus, teiseks eeldatakse, et inimene käitub alati valesti ja kolmandaks, et politseil on alati õigus," selgitas ta.

"Millegipärast me automaatselt eeldasime, et see noormees ründab nugadega politseinikku ja see tulemus oleks olnud politseinikule letaalne. Me automaatselt eeldasime, et see noormees nugadega oleks kõikidest võimalikest variantidest valinud kõige halvema. Ja see, kuidas me hiljem politsei käitumist hindame - automaatselt ülistavalt ja kiitvalt, kuigi oleks kohane võtta selle juhtumi puhul täiesti neutraalne lähenemine. Ma ei arva, et me peaksime politseinikke kuidagi laitma, sest nad käitusid parasjagu nii, nagu nende väljaõpe on, aga ma ei näe, et oleks põhjust politseid ka ülemäära kiita," nentis Karnau.