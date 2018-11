Andrus Ansip: ükskord tuleb uus kriis niikuinii. Minu juhitud valitsused valmistusid selleks, praegune mitte

„Meie panime oma roosade prillidega raha sukasäärde ja kogusime raha halbadeks aegadeks, aga mis prillid on peas praegusel valitsusel?“ küsis Ansip, kes jäi samas kindlaks enda peaministriaja kuulsamale tsitaadile: „Polnud meil 2008. aasta veebruaris mingit kriisi – kui see oli kriis, siis ainult sellises kriisis ma tahtsingi elada kogu elu, ja mitte ainult mina, vaid kogu Euroopa ja maailm tahtis elada sellises kriisis!“

Ansip ütles, et pärast pronkssõduri teisaldamist 2007. aasta aprillis oli Eestis inimesi, kes kinnitasid, et eesti rahvas on sügavaimas kriisis pärast teist maailmasõda. „Nad ütlesid, et kriisi ületamiseks tuleb reservid käiku lasta,“ lausus ekspeaminister. „Poliitikuil on alati tuhandeid plaane, kuidas teha inimesi nende endi rahaga õnnelikuks, veel raskem on pidurdada nende soovi kogutud raha kulutada.“

Ekspeaministri sõnul ei osanud keegi tegelikult prognoosida, et majanduskriis saabub 2008. aasta 15. septembril, mil ühendriikides pankrotistus Lehman Brothers. „Samamoodi ei oska keegi meist praegu öelda, millal võib lahvatada uus majanduskriis,“ märkis ekspeaminister. „Loomulikult oleks Eesti sunnitud tegutsema uue kriisi puhul teisiti kui eelmise ajal – me ju ei tea, milline tuleb uus kriis, ja isegi kui ta tuleks täpselt samasugune kui eelmine, ei saa kriisi lahendus olla sama, sest meie praegune ettevalmistus kriisiks on erinev - minu juhitud valitsused valmistusid kriisiks, aga praegune ei valmistu.“

Ükskord tuleb niikuinii uus kriis