Andrus Ansip Ratase mõttekäigust: mulle piisab üheksast peaministrina veedetud aastast

Ansip nimetas Ratase väljaütlemist järjekordseks näiteks, kuidas esitatud küsimusi ignoreeritakse, vahendab ERR Uudised.

"Mina küsisin otse: kes tõstis õlleaktsiisi 70 protsenti, mis saab edasi? Kuidas te reageerite sellele? Ja ma saan vastuseks selle, et minuga ollakse valmis debateerima Häädemeestest ja Kärdlast kuni Võru ja Narvani. No mida ma peaksin selle asja peale arvama?

Hakata spekuleerima, nagu ta tahaks tulla Eestisse tagasi peaministrikandidaadina, on Ansipi sõnul ilma igasuguse aluseta.

"Ma olin üheksa aastat Eesti vabariigi peaminister ja ma arvan, et üheksast aastast on inimesele piisavalt palju, et end täielikult selles ametis realiseerida. Ei ole mõtet hakata mingitele konkreetsetele küsimustele omistama mingeid taustasid, mida tegelikult olemas ei ole," lausus ta.

Jüri Ratas sõnas täna, et tema arvates ei jäta viimaste päevade ja nädalate sõnavõtud kahtlust, et Ansip igatseb taas peaministri ameti järele. "Ainult, hea Andrus, ole inimeste vastu aus ja ütle selgelt välja, et soovid taas Reformierakonda juhtida ning asuda nende peaministrikandidaadiks," lisas ta.