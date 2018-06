Andrus Ansip: puidutehase lisandväärtus ei kaalu üles Eesti lõhestamisega tekitatud kahju

Euroopa komisjoni asepresident Andrus Ansip ütles täna peetud pressikonverentsil, et kui tema valitsus algatas idee eriplaneeringust, ei osanud ta oodata, et selle vahendiga püütakse üle sõita kohaliku elanikkonna soovidest. Nii tekitab valitsus pigem vastasseisu oma kodanike seas.

„Mistahes puidurafineerimistehase toodud lisandväärtus ei kaalu üle Eesti lõhestamisega tekitatud kahju,“ ütles Ansip Est-For Investi puidutehase eriplaneeringut kommenteerides.

Ansip meenutas, et eriplaneeringu statuut oli mõeldud eelkõige selleks, et tegeleda riigikaitseliste objektidega ja tõi näite Nursipalu harjutusväljaku või radari asukoha. „Planeerimisseaduse muutmine oli mõeldud selleks, et ülekaalukat avalikku huvi saaks realiseerida vaatamata väikese grupi vastasseisule,“ ütles ta. „See pöörati pea peale. Mitte kunagi ei tulnud me selle peale, et ühe väikese grupi huvi kaitstakse selle sama statuudiga selliselt, et ülekaalukast avalikust huvist sõidetakse üle.“

Komisjoni asepresident ütles, et tema varasemaid väljaütlemisi Est-For Investi kavandatava tehase kohta on veidi valesti tõlgendatud ning ta on kogu aeg olnud seisukohal, et tema tartlasena seda tehast Tartu kanti ei soovi. „Ma ei taha seda tehast oma koju,“ ütles ta. „See mõjutab ka minu kinnisvara väärtust, miks mina pean oma kinnisvara väärtuse kahanemisega sellele tehasele peale maksma?“ Ansipi hinnangul oli juba algusest peale vale minna rahva tahte vastu.