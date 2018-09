Andrus Ansip kandideerib Euroopa Parlamendi valimistel: nii näen, kuidas mu tegevust hinnatakse

Ansip kandideerib enda sõnul selleks, et saada teada, millise hinnangu rahvas tema senisele tööle annab.

"Tunnen, et mõne asjaga olen päris hästi hakkama saanud. Paraku on nii, et see, mis inimestel käes on, seda peetakse loomulikuks ja unustatakse - näiteks rändlustasude kaotamine," märkis Ansip. "Valimistel tahetakse midagi uut. Valimistel ei premeerita seni tehtu eest, vaid oodatakse uusi avanguid ja selle põhjal kas antakse hääl või jäetakse see andmata."

2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistel kandideeris Andrus Ansip Reformierakonna esinumbrina. Ta kogus 45 037 häält, mis oli valimiste suurim häältesaak. Ansip on öelnud, et pärast esimest voliniku ametiaega ta enam selle ametipostil ei jätka.