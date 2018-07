Andres Tarand: üleskutse seksuaalvähemustelt valimisõigus ära võtta on EKRE valimispropaganda, kuid täiesti vastuvõetamatu

Andres Tarand Foto: Sven Arbet

Eesti Polaarklubi esimees Andres Tarand leiab kommenteerides klubi liikme Mart Saarso üleskutset seksuaalvähemustelt valimisõigus ära võtta ja nad vaid füüsilisele tööle sundida, et tegemist on EKRE valimispropaganda tehnikaga ja leiab, et Saarso on noomitust väärt. Üleskutse on Tarandi jaoks täiesti vastuvõetamatu.