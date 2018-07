Andres Jaadla: kortermajade tühjaksjäämine maal on regionaalsete probleemide tagajärg

Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) esimehe Andres Jaadla sõnul on kortermajade tühjaksjäämine maal regionaalsete probleemide tagajärg. Omavalitsuste üürimajade ehitus ei tohi aga hakata toimuma olemasolevate majade renoveerimise arvel.

Ärileht kirjutas möödunud pühapäeval, et Eestis leidub piirkondi, kus kinnisvaral sisuliselt ei ole väärtust. Eriti puudutab see endiste kolhoosikeskuste ja Ida-Virumaa tööstuslinnade kortermaju, mis on kaotanud suure osa elanikest. Korterid nendes majades maksavad parimal juhul vaid paar tuhat eurot.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 2014. aasta uuringu kohaselt oli probleemseid kortermaju üle kogu Eesti 302, neist 167 vajavad lammutamist ning 135 renoveerimist, ütles Jaadla Delfile. Näiteks Valgamaal oli uuringu kohaselt probleemseid kortermaju 108, neist enamik Valga linnas. Kohtla-Järvel oli seis sama kurb: 42 kortermaja on hullus seisukorras. "Omavalitsused vajavad nende lammutamisel rahalist tuge ja juba varem on riik selles osas õla alla pannud, nüüd seda lammutustoetust koguni suurendanud ja see on igati kiiduväärt," märkis ta.