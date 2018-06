Andres Herkeli ajaveeb: riigikogu liikmete küüniline deserteerumine tuleb hukka mõista

Ka ei ole Riigikogu liige tavaline palgatöötaja, kes võib iga hetk liikuda ametiredelil edasi või tagasi. Riigikogu liikmelt oodatakse, et ta teostab väärikalt oma mandaati, see on tema põhiseaduslik ülesanne ja kohustus.

Sellest kohustusest loobunud saadik otsustab öelda üles usalduslepingu oma valijaga ja erakonnaga, kuhu ta kuulub. Ta ei õigusta talle pandud lootusi ja ootusi. Kuigi keegi ei saa sundida Riigikogu liiget vägisi parlamendis püsima, ei saa selliseid lahkumisotsuseid premeerida kolme kuu palgaga.

Tihti liiguvad Riigikogu liikmed teisele ametikohale nii, et neid sisuliselt ostetakse poliitikast välja. Sel juhul ei ole pädev see argument, et kolme kuu töötasu on vältimatult vajalik Riigikogu liikmele üleminekuperioodi kindlustamiseks.

Meie arvates ei moodusta parlamendiliikmed privilegeeritud klassi ning nad peaksid arvestama samasuguste asjaoludega, nagu töölt omal soovil lahkuv tavakodanik.

Kõige halvem on aga selle loo juures pilt, mis meil avaneb Eesti demokraatiast ja poliitikute töökultuurist. Üle kümne Riigikogu liikme Eesti suurematest erakondadest on neile usaldatud mandaadile sisuliselt sülitanud. Aga erakonnad pole sellele mingil moel reageerinud ja kui midagi ette ei võeta, siis juhtub see veel ja veel.

