Andres Herkel: Vabaerakond võiks minu jätkamise osas hääletada

"See, et võiksime hääletuse korraldamise on minu isiklik seisukoht. Juhatus selles osas otsust vastu võtnud pole," ütles Herkel Delfile.

Eile toimunud juhatuse koosolekul jäi Herkel erakonna juhatuse esimehena paika.

Lisaks kinnitab Herkel, et juhatus otsustas viimasel koosolekul erakonna koostöö Kadri Paasiga lõpetada. "Arutasime omavahel seda küsimust ja leidsime, et koostöö jätkamine pole mõistlik," ütles Herkel.

Täna avaldatud Turu-uuringute erakondade populaarsusuuringute tulemused näitavad, et Vabaerakonna toetus on langenud kahe protsendini.

Herkelit see ei üllata. "Selle naljaka võitluse tulemusena pole see mingi ime," ütleb ta. "Aga kui on võimekust väljapoole ka positiivset energiat kiirata, siis asi muutub. Ja ma usun, et millalgi see ka juhtub."

Kuuldavasti lahkusid viimase juhatuse koosoleku tagajärjel juhatusest Jaanus Ojangu ja Vello Väinsalul. Herkel seda kehtestatud kodurahule viidates ei kommneteeri. Küll kinnitab juhtunut juhatuse liige Monika Haukanõmm.