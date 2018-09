Andres Herkel parteikaaslastele: kõik koostöökatsed on luhtunud! Paljude inimeste vaev hävitatakse lammutustööga

Avaldame Herkeli kirja täismahus:

Minu kohus on kõigile teatada, et 30 augustil pakkus Jüri Adams Vabaerakonna juhatusele 8-punktilise aluse, et leppida kokku erakonna üldkoosoleku rahumeelne kokkukutsumine juhatuse poolt koostöös ja suhtluses allkirjade kogumise rühma liikmetega. Seda lähenemist toetas seitse juhatuse liiget, vastu oli kaks juhatuse liiget, Haukanõmm ja Kollom, kes selle järel astusid järgmisel päeval juhatusest välja.

Adamsi põhimõtete järgi oleks üldkoosoleku päevakorras erakonna esimehe valimine, erakonna juhatuse valimine, valimiskampaania ja valimiste strateegiaga seotud küsimused. Samuti panime ette, et päevakorda ei võeta punkte, mille sisuks on sisevõitlus ja osapooled loobuvad algusest peale erakonnasisese võitluse sellistest vormidest, mis satuvad ajakirjandusse ja kujundavad erakonnale halba mainet. Nõudmised esimehe kohesest tagasiastumisest lõpetatakse ning keegi ei piira kellegi õigust uuesti kandideerida.

Juhatusest lahkunud nelja liikme tegevus on olnud kõigi rahupunktide sisu vastu. See on ka peamine põhjus, miks mitu päeva kestnud katsed silda ehitada põrkusid taas koostöösoovi puudumisele. Samal ajal hoopis hoogustati allkirjalehtede levitamist liikmeskonnas. Sellega eelistati konfliktsust koostööle.

Järelikult on kõik katsed otsida lahendusi tänaseks liiva jooksnud, mitte ükski kompromiss ei tööta ja viisakad inimesed on juba asunud hääletama jalgadega, erakonna liikmeskond väheneb. Paljude inimeste vaev, mis on kulunud Vabaerakonna ülesehitamisele, hävitatakse teadliku ja osalt ka kogenematusest tuleneva lammutustööga. Sellise infosõja ja meediafooni juures ei ole võitjaid ja kaotajaid, nii me kaotame kõik!