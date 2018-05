Andres Herkel lükkab IRL-iga ühinemise jutud ümber: Vabaerakond on dünaamiline süstik, suured parteid aga kohmakad sõjalaevad

Täna Vabaerakonna esimeheks valitud Andres Herkel kinnitab, et partei ei kavatse Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) nägu minna ega sellega liituda.

Jutud, et Herkeli juhtimisel läheb Vabaerakond IRL-i nägu, partei uut esimeest ei üllata. "Ma ei tea, kes kelle nägu on, aga siin seda juttu on tõesti levitatud kuni selleni välja, et erakonnad võivad ühineda. Ma rahustan kõiki: enne neid riigikogu valimisi tõenäoliselt erakondade ühinemisi ees ei seisa. See oleks väga ebaloogiline," leidis Herkel.

"Vabaerakond on väike dünaamiline süstik, kõik suured erakonnad on kohmakad sõjalaevad. Meie kokkupanemine ei anna head tulemust. Kui üldse erakondade koostööst rääkida, siis see peaks hakkama ühise valimisliidu moodustamisest. Seda Eesti seadusandlus muide üldse ette ei näe," märkis Vabaerakonna esimees.

Ta tõdes siiski, et maailmavaateliselt paikneb Vabaerakond paljude oma arusaamadega IRL-i ja Reformierakonna piirkonnas, mis aga tähenda seda, et vabaerakondlased kiidavad heaks nende erinevaid käitumispraktikaid.

"See, mis meid eristab, on seotud demokraatiapaketiga, kodanikuühiskonna kaitsega ja siin me eristume. Juhul, kui nad peaksid kunagi leidma, et meie positsioonid on õiged, siis võib kahtlemata toimuda lähenemisi," sõnas Herkel.