Andres Herkel: kindlasti on Pevkuri stiil rahulikum, kuid see ei tähenda veel teistsugust tulemust

Vabaerakonna esimehe Andres Herkeli sõnul ei tähenda Reformierakonna uue esimehe rahulik ja ärakuulav stiil veel erakonnasiseseid muudatusi.

"Ma õnnitlen Hanno Pevkurit. Ma väga suurt vahet kahel kandidaadil ei oska näha, vähemalt mitte nii suurt kui Reformierakonna liikmed ise kui võitlus tuliseks läks," ütles Herkel.

"Ka juhatuse valimistulemus on huvitav. Vähemalt see tulemus kõneles sellest, et hääletanud Reformierakonna liikmed ootavad muutust. Oluline on ka see, et kuigi oli olemas elektroonilise hääletamise võimalus, siis kokku osales valimisel ainult 13,6% liikmetest. Neil ei olnud Keskerakonna sarnaselt kvoorumi muret ja see paneb mind imestama."

"Väike osalus on märk sellest, et liikmeskond on kas ebateadlik või ükskõiksem kui sellest teravast kampaaniast välja paistis. Jah, Taavi Rõivase puhul käidi veel vähem hääletamas ja see on veel hämmastavam," arvas ta.

Seda, kas tagatubade arutelud kaovad nüüd Reformierakonnast ära, ei osanud Herkel ennustada. "Need inimesed, kes on fraktsioonis ja juhtimise juures, jäävad ju suuresti samaks. Pigem on tagatuba selline sümbol, mis on suurtes erakondades olemas. Kuid kindlasti on Hanno Pevkuri stiil rahulikum ja ärakuulavam, kuid see ei tähenda, et tulemus veel teistsugune on."