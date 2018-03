Andres Herkel: Jaak Madison, ära sõida Krimmi! Sa jätad mulje, et toetad Venemaa okupatsiooni

Vabaerakonna riigikogu liige Andres Herkel leiab, et Jaak Madison ei peaks külastama Venemaa poolt okupeeritud Krimmi piirkonda, kuna see võib jätta mulje, justkui riigikogu liige tunnustaks sealset olukorda.

"Figaro siin, Figaro seal! Figaro nimi on Jaak – Jaak Madison," väljandab tülpimust Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige Andres Herkel. Herkelit hämmastab see, et eeskätt sarjas Madison Eesti Päevalehele antud usutluses "süvariiki" ning eile esines meedias avaldusega, mis pani küsitavuse alla välisminister Sven Mikseri adekvaatsuse ja tõenduspõhisuse Skripali juhtumiga seotud asjaolude avalikustamisel.

"Eriti nende avalduste taustal ei saa mööda minna noorpoliitiku plaanist sõita suvel Krimmi, et külastada sealseid eestlasi ja viia neile raha," mõtiskles Herkel ja viitas sellele, et Krimm on annekteeritud territoorium, mida Madison riigikogu liikmena külastab. "Jah, esmapilgul paistab soov külastada rahvuskaaslasi ja nende toetuseks raha koguda õilis, kui poleks tegemist rahvusvaheliselt aktsepteeritud käitumisreeglite eiramisega," lisab ta.

Loe veel

"Madison on rahvusvahelisel tasandil tegutseja – Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees ja Eesti delegatsiooni liige Euroopa Nõukogu Parlamentaarsel Assambleel," alustab Herkel, "seal on muidugi olnud varemgi inimesi, kellele rahvusvaheline õigus korda ei lähe ja kes rumalusest või Vene-sõbralikkusest tulenevalt libastuvad." Herkel viitas 2010. aastal Moskvat väisanud Briti konservatiivile David Wilshirele, kes ENPA (Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee) raportöörina kohtus seal Lõuna-Ossetia saatkonnaga. Järgnes Georgia võimude terav protest ja paras segadus.

Küll aga möönis Herkel, et hiljem võib Madisoni visiiti Krimmi ära kasutada kui tunnustust annekteeritud piirkonnale. „Isegi Eesti riigikogu liige padukonservatiivsest parteist käis meid oma visiidi kaudu tunnustamas, kujutan ma ette libekeelsete jutuvada," ütleb Herkel.

"Kui tahta Krimmi jäänud eestlastele annetusi viia, siis ma soovitan Madisonil kõigepealt kuulata härrade Logvinski või Jemiljevi soovitusi. Nad on senini krimmitatarlaste esindajad Ukraina ENPA delegatsioonis, nendega saab Strasbourgi istungi ajal suhelda ja vaevalt oskab keegi Madisonile õilsa tegevuse edendamiseks paremaid soovitusi jagada," leidis Herkel.

Herkel leiab, et Madisoni visiit Krimmi pakub suure tõenäosusega huvi nii meie kui ka võõrsil asuvatele ametkondadele. "Kohe kaasneb ka kaasselgitus, et tegemist on selle Eesti poliitikuga, kes kahtleb Skripali mõrvakatse seostamises Venemaaga ja ta on sellest parteist, kes kaebab Eestis süvariigi salasepitsuste üle. Et need seosed ei võtaks halbu mõõtmeid ja et Madison ei oleks halvasti ära kasutatud, on mul soovitus: Jaak, ära sõida!" sõnab Herkel.