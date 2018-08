Andres Herkel: erakonnasisesed probleemid on asjakohased, aga rahulolematust oleks võinud väljendada paremini

Vabaerakonna esimees Andres Herkel sõnas, et see, kui lai on rahulolematus on omaette küsimus, kuna teemad on kõik olulised ja nende puhul juhatus oma mitteformaalsele kohtumisele eile koguneski.

Ta nentis, kirja sellisel kujul välja tulemine tekitas mõnel määral emotsioone, kuid sisaldab õigeid probleemiasetusi. "On asju, mida tuleb veel selgitada, mis tegelikult on töös ja paremini tehtud. Vabaerakond on vaba, kõigil on õigus selliseid kirju kirjutada ja ka vastuseid saada. Oleksin küll eelistanud seda, et see lõimub rahulikumas vormis aga eks toimub siis niisugusel kujul."

Herkel lisas, et valimisteks valmistumine käib ja selle raames on plaanid ning mõistagi on ka lahtiseid asju, mille hulka kuulub ka see, millised on piirkondade ja keskkontori suhted ja vastutusalad. See kõik on töös ettevalmistamisel. "Ka sõnumitega on kõik korras. Oleme erinevaid sõnumeid testinud, need on mingis loogilises komplektis olemas, olen ise viimastel päevadel kirjutanud artikleid ja vastanud küsimustele."

Herkeli sõnutsi on peamine küsimus pigem selles, milline on meeskonnavaim ja valmisolek. "Mulle tundub, et viimastest valimistest jäi sisse mingi pinge, mis on siiamaani säilinud. Võibolla sellepärast, et võistlus erinevate vaadete ja lähenemiste vahel ei kulmineerunud kahe tugeva kandidaadi vahel valimisega, vaid jäin lõpuks üksi kandideerima. See on tekitanud ilmselt mingisuguse pinge, mis on siiamaani säilinud ja võibolla kõiki asju ei ole saanud lahti rääkida."