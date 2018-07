Andres Herkel Eesti 200 osalemisest valimistel: teretulnud on kõik algatused, mis võtavad hääli suurtelt erakondadelt

Vabaerakonna esimees Andres Herkel ütles kommentaariks sotsioloog Juhan Kivirähki tänasele arvamusloole, et kõik algatused, mis võtavad hääli suurtelt erakondadelt ehk Keskerakonnalt ja Reformierakonnalt, on teretulnud.

Herkel ütles Delfile, et Kivirähk juhib oma arvamusloos tähelepanu väga olulisele erinevusele 2015. aasta valimisolukorra ja praeguse olukorra vahel. "Siis oli uute erakondade tulek võimalik võites nende valijate hääli, kel enne eelistust ei olnud ja kes ühtegi neljast suurest erakonnast ei toetanud. Nüüd peab uus erakond lööma hääli üle juba olemasolevatelt erakondadelt," märkis Herkel.

"Vabaerakonna filosoofia aluseks on poliitiline liigirikkus ja sellest lähtudes me igal juhul tervitame Eesti 200 tulekut," ütles Vabaerakonna esimees. "Eriti oleme aga seisukohal, et kõik algatused, mis võtavad hääli suurtelt erakondadelt, nagu Keskerakonnalt ja Reformierakonnalt on teretulnud. See aitab Eesti poliitikat tasakaalustada," lisas ta.

Eesti poliitikas ei valitse Herkeli hinnangul mitte niivõrd ideede puudus, vaid tihti on liiga palju halbu ideid, mille realiseerimine läheb riigile kalliks maksma või mille varjuküljed avalduvad aastate pärast, nagu aktsiisitõusud või tasuta teenuste lubamine.

Juhan Kivirähk ütles oma täna ilmunud arvamusloos, et Eesti 200 võtaks erakonnaks saades ja tuleva aasta riigikogu valimistel osaledes hääli ära olemasolevatelt erakondadelt. Tema hinnangul võib Eesti 200 aga eelkõige võtta hääli ära Vabaerakonnalt.