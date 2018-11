Andres Anvelt: valitsuskriis algas juba mõnda aega tagasi! Valitsust juhitakse nüüd EKRE poolt

"Kusjuures Seeder eksib, et sotsiaaldemokraadid põevad Reinsalu kompleksi. Valitsust juhitakse sisuliselt valitsusest väljaspool, ultimaatumite aeg tänases valitsuses ei hakanud Reinsalu asumisega ministriks, vaid Seederi asumisega väljaspoolt valitsust juhtima. Urmas on pigem vormistaja ja sõnumitooja," kirjutab Anvelt Facebookis. "Viimaste päevade sündmused aga tõid valitsuse juhtimise uuele metatasemele: nüüd ei juhita seda mitte ainult väljaspool valitsust olevate koalitsiooniliikmete poolt, vaid lausa EKRE poolt, kellega mulle tundub Isamaa üsna pea liituma hakkab. Miks muidu nad nende agendat isegi kehtiva koalitsioonilepingu vastaselt ellu viivad."

Anvelt selgitab, et ÜRO ränderaamistik on selle pikema ultimaatumite protsessi üks, kuid jõuline väljendus. "Valeinfo ja hirmutamise pealt on loodud sellele Eestis kohati vastane ja hirmul põhinev foon. Raamistiku põhieesmärk on luua üldised arusaamad, kuidas meie maailm selle pöördumatu protsessiga tulevikus tegeleb. Raamistik, mis eelkõige suhestub liikumise vähendamise, väljarände takistamise ja riikide, eriti päritolu riikidega koostööle. Raamita anarhia selles vallas viibki sarnaste kriisideni, mis tabas Euroopat mõni aasta tagasi."

Anvelt märgib, et tänane valitsuskriis ei ole ainult valitsuse juhtimiskriis, kuid ka väärtuskriis. "Loodan väga, et peaminister suudab olukorra lahendada, meie oleme konstruktiivseks, mitte aga ultimatiivseks koostööks valmis."