Andres Anvelt: poliitikast minnakse ära, sest see viskab üle

"Mina ütlen ausalt, mul viskas üle poliitika," teatas Anvelt. Ta eitas seoseid ärimeestega ning pidas neid soseid suisa naljakakas.

Kui ajakirjanik uuris temalt, kust sellised süüdistused tulevad, arvas Anvelt, et inimesed ei mõista, miks poliitikast lahkutakse. "Väga paljud inimesed, kes on lapsepõlvest saati poliitikas, ei mõista seda, kuidas on võimalik olla poliitikast lahkunud. Mina mõistan seda. See on väga mõnus tunne," tõi Anvelt välja.

Ta eitas kahtlusi nagu oleks välja lobisenud mõne riigisaladuse. "Selle peale peaks vastama kaitsepolitsei peadirektor, kas ma olen midagi sellist teinud," sõnas mees.

Ta lõpetas, et eraisikuna juhib ta nüüd väikest konsultatsioonifirmat ning teeb natukene loomingut.

