Andres Anvelt: pea kõigi tänavuste traagiliste avariide ühiseks nimetajaks on libe tee

Siseminister Andres Anvelti sõnul tuleb kiiremas korras üle vaadata teehooldusnõuded, sest hoolimata sellest, et teehooldajad on norme täitnud, on pea kõigi tänavuste traagiliste liiklusõnnetuste ühiseks nimetajaks libe tee.

Lõppev jaanuar on liikluses olnud erakordselt must – rohkem hukkunuid kui tänavu oli jaanuaris viimati kümme aastat tagasi. Kui näiteks mullu suri liikluses kogu jaanuari peale neli inimest, siis tänavu on avariid võtnud statistiliselt ühe elu iga kolme päeva kohta.

Siseminister Andres Anvelt nentis Delfile, et kuigi õnnetused on olnud erinevad – vastassuunavööndisse kaldumised, teelt väljasõidud, kokkupõrked möödasõidul –, näitab analüüs kindlat ühist nimetajat. „Kui rääkida neist kümnest hukkunuga avariist, siis pea kõigil juhtudel oli kandvaks teguriks libe tee,” tõdes Anvelt. Samas märkis siseminister, et praegu ei ole tal otseseid etteheiteid teehooldajatele ega teehoolduse eest vastutavatele maanteeametile ja kohalikele omavalitsustele.

„Kehtivaid nõudeid on täidetud, kuid nüüd on aeg need nõuded üle vaadata,” ütles siseminister. Anvelti sõnul on praegused teehooldusnõuded lihtsalt ajale ja kliimamuutustele jalgu jäänud ega taga enam elementaarset ohutust isegi enim hooldatud põhimaanteedel, rääkimata kõrvalteedest. „Praegused väga heitlikud ilmaolud ja suured temperatuuride kõikumised ööpäeva lõikes on olnud üsna erakordsed,” tõdes Anvelt. Nii juhtubki, et teehooldusmasin on küll käinud, kuid lühikese aja jooksul on tee taas jääs ja libe.

Anvelt nentis, et loomulikult mängib õnnetustes alati rolli inimtegur, sest ka libeda teega on juhi kohustus valida oludele sobiv sõidukiirus ja sõiduvõtted, samuti tuleks hoiduda möödasõitudest, mis on ohtlikeim manööver liikluses. „Eks me oleme ära harjunud, et meil on must talv, seoses sellega aga jääb inimestel vajaka sõiduoskustest lume ja jääga,” märkis Anvelt.