Andres Anvelt: keegi ei osanud idapiiri kallinemist sellisel määral ette näha, süü lasub nii siseministeeriumil kui ka PPA-l

Siseministeeriumi siseauditi osakonna juhataja Tarmo Olgo juhtimisel viidi ministeeriumis läbi siseaudit, et välja selgitada, miks läheb idapiiri ehitus arvatust enam kui kaks korda rohkem maksma.

Auditi vahetulemustest selgus, et politsei- ja piirivalveameti (PPA) poolseid juhtimisvigu piiri väljaehitamisel ei tuvastatud. „Kellegi tegevus ei olnud pahatahtlik, vead esinesid peamiselt info vahetamisel,” sõnas Olgo tänasel pressikonverentsil.

Auditi ajaks peatas minister Elmar Vaheri uueks PPA juhiks esitamise protsessi, kuid kuna Vaherile ei saa juhtimisvigu süüks panna, esitab siseminister ta kandidatuuri ka uueks ametiajaks.

„2015. aastal, kui käidi välja esialgne number, siis me ka rõhutasime, et hind võib muutuda,” ütles PPA peadirektor Elmar Vaher. Vaher märkis, et projekti kallinemine oli juba eelnevalt teada, ent kuna siseministeerium ja PPA ei leppinud eelnevalt kokku, millistel asjaoludel ja kuidas infot vahetada, siis teavitas PPA siseministeeriumit projekti enam kui kahekordsest kallinemisest alles käesoleva aasta veebruaris.

Anvelt möönis, et ka siseministeerium oleks võinud projekti maksumuse vastu rohkem huvi tunda. „Järelevalve rahaliste kohustuste kohta ei olnud piisav, kuid kõik see pole muutnud idapiiri ehituse hinda ega ka kiirendanud piiri valmimist,” ütles ta ja rõhutas, et protsessi käigus tehtud vead olid kommunikatiivsed, mitte sisulised. „See kõik jättis avalikkusele eksliku mulje, et idapiiri ehitus kallines justkui äkitselt.”

Kust aga tulevad nii suured käärid prognoositava ja tegeliku hinna vahel? Vaher ja Anvelt rõhutasid kui ühest suust, et toona oli infot väga vähe, keegi ei osanud aimata, millised on idapiiril valitsevad olud. „Politseile 2015. aastal antud ülesanne pooleteise kuu jooksul kalkulatsioon teha tundub mulle nüüd väga ebarealistlik,” tõdes Anvelt.

PPA juht lausus, et piiriehituse ettevalmistamise käigus ei ole kasutatud raha ebamõistlikult. „Meie jaoks on tähtis, et Eesti ja Euroopa Liit saaksid kaasaegse välispiiri,“ ütles Vaher.

Idapiiri projekti ettevalmistust ja läbiviimist puudutav siseaudit valmib täismahus maikuus.