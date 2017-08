Andres Anvelt: julgeoleku ja siseturvalisuse tugevdamisse antakse esmakordselt üle kümne aasta raha juurde

Siseminister Andres Anvelt Foto: Tiit Blaat

Siseminister Andres Anvelt ütles oma vastuses Euroopa Parlamendi saadikule Urmas Paetile, et Paet märgib väga õigesti, et maailmast tulevate süngete uudiste valguses on vajalik Eesti siseturvalisust tugevdada.