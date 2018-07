Andres Anvelt idapiiri ehitusest: riigi julgeoleku küsimusi ei saa taandada vaid rahale; surve idapiirile on oluliselt kasvanud

Siseminister Andres Anvelt ütles vastuseks riigikontrolör Janar Holmi täna saadetud idapiiri ehitust puudutavale kriitilisele kirjale, et riigi julgeoleku, kaasa arvatud idapiiri väljaehitamise küsimusi ei saa taandada vaid rahale. Seda eriti olukorras, kus viimase paari nädalaga on surve idapiirile oluliselt kasvanud.

Anvelt ütles Delfile, et ei ole Holmiga nõus. „Me oleme kabinetis alternatiive arutanud ja alternatiivid on väga lihtsad, et me ehitame Läti moodi piiri, kes ehitab tara, aga kellel on kolm korda rohkem piirivalvureid. Ma arvan, et uute piirivalvurite värbamine tänases demograafilises situatsioonis kokkuvõttes läheks veel palju kallimaks,” sõnas Anvelt.

„Praegusel juhul see ambitsioon, mis me oleme võtnud, vastab täielikult sellele, mis me tänasel päeval näeme. Meil on viimase kahe-kolme nädala jooksul 200 katset ületada ebaseaduslikult piiri, nii et ma arvan, et mida rutem me selle valmis saame, seda parem riigile ja ka sellele, et me oleme Euroopa Liidu välispiir,” ütles siseminister.

Anvelti kinnitusel on Eesti idapiiri hinnanud Frontex ja hinnanud selle asjakohaseks, sama on leidnud ka siseeksperdid. Siseministri hinnangul tuleb riigikontrolli seisukohta võtta väga tõsiselt, aga samas tuleb jätkata piiri väljaehitamist.