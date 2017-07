Andres Anvelt: Eesti pooldab majanduspõgenike kiiret tagasisaatmist

Siseminister Andres Anvelti sõnul pooldab Eesti Itaaliat tabanud rändekriisi ühe lahendusena majanduspõgenike kiiret tagasisaatmist oma koduriiki.

Anvelt rääkis Vikerraadio saates "Uudis+", et läbi transiitriigi Liibüa Itaaliasse saabuvad põgenikud on praeguseks valdavalt majanduspõgenikud.

"Enamus neist, kes tulevad praegu, on inimesed, kes ei kuulu mitte mingisuguse rahvusvahelise kaitse alla. Tegemist on puhtalt majandusmigrantidega. Kui vaadata nende päritoluriike, siis on nad Gambiast, Nigeeriast, Bangladeshist," nentis Anvelt.

Anvelti sõnul on viimaste nädalate jooksul Vahemere kesktee surve suurenenud viiendiku võrra ning näiteks eelmine nädal maabus Itaalias umbes 12 000 põgenikku.

Siseminister kinnitas, et Eesti pooldab põgenikekriisi ühe lahendusena majanduspõgenike kiiret tagasisaatmist ning nende kiiret filtreerimist juba sadamas. "Inimesed saadetakse tagasi, see on kõige kiirem preventiivne meede," märkis Anvelt.

"Ei maksa ka unustada, et Liibüa rannikul tegelevad juba aastaid rahvusvahelised organisatsioonid, näiteks ÜRO pagulasorganisatsioon, rahvusvaheline pagulasorganisatsioon, kellel on seal olemas pagulaslaagrid," ütles Anvelt.