Andres Anvelt: eesistumise ajal vähenes pealinnas alkoholijoobes sooritatud liiklusõnnetuste arv

Siseminister Andres Anvelti sõnul vastab tõele, et Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal tegi politsei vähem puhumisreide, ent teisest küljest mõjus suur politseinike hulk pealinnas ennetavalt ning alkoholijoobes sooritatud liiklusõnnetuste arv vähenes.

"Heal kolleegil Urmas Reinsalul oli õigus, kui ta tunnistas, et eesistumise ajal oli puhumisreide tiba vähem," kinnitas Anvelt justiitsministri hommikul tehtud avaldust, kus ta möönis, et politseinikud olid eesistumise ajal selle turvamisega seotud.

"Kuid valdkonna ministrina pean vajalikuks kolleegi arvamust täiendada. Reaalset olukorda joodikute kahetsusväärsest osalemisest liikluses näitab üldine alkoholijoobes sooritatud liiklusõnnetuste arv. See oli eelmisel aastal langustrendis ja oh üllatust, peab tunnistama, seda just tänu pooleaastasele suuroperatsioonile nimega Eesti eesistumine," kinnitas Anvelt.

Loe veel

Põhjus peitub Anvelti sõnul selles, et kuna suur osa õnnetusi, nii kergemaid kui ka raskemaid, toimub just Tallinnas ja selle lähiümbruses, siis politsei suur kontsentratsioon sellel ajahetkel meie pealinnas mõjus ennetavalt ning õnnetuste arv just siin vähenes. "Politsei kohalolek, isegi mitte karistav, vaid visuaalne, pani nii mõnegi liiklushuligaani peitu pugema, mida kinnitab ka statistika. Ei maksa unustada, et eelmine aasta oli miinusrekordiline ja meie teedel hukkus vaid 48 inimest. Ja just Põhja prefektuuris langes hukkunutega liiklusõnnetuste arv 70 protsenti."