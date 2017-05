Andres Ammas: kohtu luba olla valimistel part ei õigusta valija lollitamist

Vabaerakonna juhatuse liikme ja fraktsiooni aseesimehe Andres Ammase sõnul on tänane riigikohtu otsus riigikogu liikme kohalikku volikokku kuulumise põhiseaduspärasusest vaid juriidiline hinnang, mis ei tee sellist käitumist valijate suhtes ausamaks ja lugupidavamaks.

Ammase sõnul ei arvestanud riigikohus oma otsuses probleemiga, et Eestis vohab poliitiline kultuuritus ja kohaliku omavalitsuste autonoomiat pidevalt kärbitakse. „Kohus ei saagi anda poliitilisi hinnanguid, kuid elu on keerulisem, kui seaduse paragrahv.“

„Suurparteide tahtel tehtud muudatused lubasid peibutuspardid kohalikele valimistele. See kõneleb kahjuks asjaolust, et valijaid peetakse lolliks. Vabaerakonnal on kohaliku elu parteistamisest kõrini, seepärast otsustasime, et meie liikmed kandideerivad eelseisvatel kohalikel valimistel valimisliitudes ja meie riigikogu liikmed ei suru ennast volikogudesse,“ rõhutas Ammas.

„Varem olid riigikogu saadikud lihtsalt häältemagnetid ilma kavatsuseta volikogusse tööle asuda. Nüüd hakkavad saadikud laiutama kahel toolil, sekkudes riigivõimu positsioonilt kohalikku ellu ja tõrjudes kõrvale kohalikke poliitikuid,“ ütles Andres Ammas.

„Jätkuvalt on tõsine probleem ministrite peibutuspartlus. Enamik valitsuse liikmetest kandideerib, kuigi kõik saavad aru, et nad ei loobu ministrikohast ega lähe volikokku. See on valijate alandamine,“ lõpetas ta.