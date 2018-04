Andres Ammas 2015. aastal: tean, kui kiiresti võib kõik laguneda, kui hakata üksteiselt vaipa alt ära tõmbama

2015. aastal riigikogu valimistel kandideerides rääkis Andres Ammas Delfi TV-le oma elust ja poliitikafilosoofiast.

Ta rääkis oma ajalehe Lääne Elu tegemisest ning jõudmisest ka ülemnõukogusse. Ta sai kogemuse, et ka ainult kuueliikmeline fraktsioon võib midagi ära teha, kui osavalt tegutseda.

Haapsalu linnavolikogus töötades sai ta aga tähenärimisoskuse ja õppis, et tasub kõik paberid läbi lugeda.

"Poliitikas on kõige tähtsam koostöö. Tean, kui kiiresti võib kõik laguneda kui hakata üksteiselt vaipa alt ära tõmbama," räägib Ammas. Ta teab nüüd, et ka riiki ei saa juhtida vaid iseenese tarkusest, tuleb osata kuulata ka teisi. Vaata videost, kellelt ja mida on Andres Ammas veel õppinud!