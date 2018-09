Andrei Korobeiniku tüli Reformierakonnaga: lootsin, et nüüd on erakonna eesotsas teistsugused inimesed

Mure liberaalse niši pärast, "mida Eesti poliitikas pole palju alles jäänud," on Korobeiniku sõnul märk erakondade liikumisest tsentri poole. Millisesse parteisse ta aga edasi liigub, ei ole veel selge. "Pole mõtet korraga kõiki otsuseid teha," ütles Korobeinik. Paremliberaalse erakonnana värske Eesti 200 talle ei sobinud. "Nad on keskmisest salapärasemad," tunnistas Korobeinik, et viimaste ideoloogia on talle segaseks jäänud.

Reformierakonnas liberaalseid ettepanekuid "isegi ei arutata," ütles Korobeinik. Samal ajal, kui partei idee kõigile 500 eurot tulumaksuvabaks teha läheks maksumaksjale maksma 200 miljonit ning ostaks "meie raha eest hääle endale valimistel", siis ideed sotsiaalmaksu laest keegi Korobeiniku sõnul arutada ei soovi.