Andrei Korobeinik viskab nüüd kivi Isamaa kapsaaeda: Andres Metsoja ei saa oma tööga hakkama

ERRi raadiouudistele rääkis Korobeinik, et Pärnu volikogu töökord on muutunud võrreldes sellega, mis oli varem. "Kogu diskussioon on volikogu saalist kadunud," rääkis ta ja lisas, et kui opositsiooni potentsiaali ära ei kasutata, on see kahjulik kogu linnale. "Mul on piinlik saalis istudes, ilmselt on ka neil piinlik, kes istungit näevad veebiülekandes."

Korobeinik ütles, et lootis, et haldusreformiga tuleb rohkem mõtteid ja inimesi, ent volikogu on ikkagi teisejärguline. Ta märkis, et riigikogulane Andres Metsoja pole volikogu esimehena suutnud volikogu mainet tõsta, küll aga on tema palk pooleteise aastaga kerkinud kolm korda. Ta viitas, et Metsoja ei saa oma tööga hakkama. Ametlikult peaks volikogu kogunema korra koos, ent seegi ei õnnestu. "Metsoja paneb ajad vastavalt oma riigikogu graafikule, aga ikkagi eelmisele volikogu istungil ta kahjuks ei saanud viibida," lisas Korobeinik.

Metsojal polnud mahti süüdistusi kommenteerida, küll märkis ta lühidalt, et Korobeinik norib lihtsalt tüli ja teeb seda seal, kus ei peaks tegema.