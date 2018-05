Andreas Kaju Riigireformi SA loojatest: tegemist on inimestega, kellel on riigi rahaasjadest keskmisest konservatiivsem ettekujutus

Täna valdavas enamuses meesettevõtjate asutatud Riigireformi Sihtasutus ei toeta suhtekorraldaja ja poliitikavaatleja Andreas Kaju meelest ühtegi konkreetset erakonda ega kavatse ka mingit erakonda moodustada.

"Usun, et kõik erakonnad tervitavad seda algatust," leiab Kaju.

Kaju ei arva, et väljendatud seisukohad peegeldaksid manifesti koostanud inimeste poliitlist maailmavaadet. "Inimesed, kes ise peavad raha teenima, ongi üldiselt alati olnud keskmiselt konservatiivsemad selles osas, kuidas ja mis ulatuses riik peaks maksumaksja rahakotiga ümber käima," ütles ta. Sellele vaatamata ei ole Kaju meelest mõtet püüda määratleda, kas välja käidud manifest peegeldab parempoolset maailmavaadet.

"Sellised asjad kannavad eelkõige vilja, kui inimesed ei astu erakonda," märkis Kaju. "Need inimesed mõistavad, et üks asi on kaasa rääkida ja hoopis teina on valijate eelistuste pärast konkureerida," põhjendab Kaju arvamust, miks manifesti väljakäinud uut erakonda tõenäoliselt ei loo.

Täna asutatud sihtasutuse näol on tegemist on üheks aastaks loodud eraalgatusega, mille eesmärgiks on välja töötada sihtasutuse liikmete ettekujutus riigireformi kontseptsiooni ja selle elluviimiseks vajalike eelnõude kavandite ning seletuskirjade teeside kohta.