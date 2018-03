Andreas Kaju: Reformierakonna trallitamine võib neile maksta valimisvõidu

Reformierakonna siseheitluse jätkumise korral võib see neile valusalt maksma minna, ütles suhtekorraldaja ja poliitikavaatleja Andreas Kaju.

Kaju märkis ETV "Ringvaates", et kuigi juhivahetus on tegelikkuses Kaja Kallase isikus juba sisuliselt toimunud, tülitsetakse võimu vahekorra üle järgmises juhatuses, vahendab ERR Uudised.

Ühelt poolt on Reformierakonnas toimuv Kaju hinnangul n-ö perekonna siseasi, aga teisalt on Reformierakond populaarse erakonnana paljude inimeste jaoks suurte ootuste ja lootuste kehastus järgmistel valimiste eel.

"Kui nad ei suuda ennast kokku võtta ja kui nende trallitamise tõttu läheb see maksma neile valimisvõidu või tugeva tulemuse Keskerakonnaga konkureerides, siis vaadatakse nende inimeste otsa, kes täna ei suuda ise enda egodest üle olla," selgitas Kaju.

"Kui ka paar kuud pärast erakonna suurkogu on näha, et meeskonda pole olemas, üksteist ei usaldata, hakkab murenema ka usalduskrediit, mis neile kui opositsiooniliidrile on antud," sõnas ta.