Andreas Kaju: Kaljulaiu motivatsioon on veelgi killustada paremtiiba

Raimond Kaljulaiu jutt uue erakonna loomisest teenib Keskerakonna huve, et killustada veelgi erakonnamaastiku parempoolset tiiba ning võtta toetajaid Reformierakonnalt, leiab suhtekorraldaja Andreas Kaju.

"Kaljulaiu avalduse taga on ilmne motivatsioon - ta paigutab oma mõttes uue erakonna ainult ühte, paremliberaalsesse serva," vahendab ERR Uudised Kaju intervjuud Vikerraadio hommikuprogrammis.

"Ta räägib ettevõtjatest ja ettevõtlikest inimestest. Selline jutt tuleneb tema ja Keskerakonna nägemusest, et selline konkurent Reformierakonnale oleks järgmistel valimistel hea ja killustaks poliitikamaastiku paremserva veelgi, kus juba täna on neli erakonda kui konservatiivid juurde võtta."

Kaju hinnangul on tehnilise analüüsi järgi poliitikamaastiku paremtiib täna täis ning uue erakonna järele pole vajadust. Samas möönis ta, et ettevõtlike inimeste seas on juba mõnda aega olnud pinget ja frustratsiooni selle üle, kuidas parempoolsed erakonnad tegelikkuses nende huve esindavad.

Kaju ei usu ka, et vaatamata sisepingetele ootaks Reformierakonda ees pereheitmine ning et lahkujad võiks luua uue erakonna.