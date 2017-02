Andmekaitse: mobiilselt parkija andmeid võib ka trahvidest teavitamiseks kasutada

Andmekaitse inspektsiooni kinnitusel peavad inimesed mobiilse parkimise võimalust kasutades arvestama, et parkimisettevõttele jääb tema kohta info, mida võib hiljem ka leppetrahvidest teavitamiseks või nende sissenõudmiseks kasutada.

ERRile teadaolevalt on Europark saatnud inimestele trahvinõuete kohta telefonile sõnumeid ja neile helistanud, numbri saamise allikana on välja toodud varasemat mobiilset parkimist.

Europark Estonia tegevjuhi Karol Kovaneni väitel ei ole nad seda siiski teinud, kuid plaanis on see küll. "Siiani ei ole me oma kliente tasumata trahvidest SMSi või e-kirja teel teavitanud, kuna meie kasutuses on piiratud andmete hulk. Saame kasutada vaid neid andmeid, mis meil on oma endiste või praeguste klientide kohta. Kuid plaanime kliente SMSi teel teavitada ja sõbralikult trahvide kohta tähelepanu juhtida, juhul kui meie kasutuses sellised andmed on," sõnas ta ERRile.

Kovanen kinnitas, et nad lähtuvad oma tegevuses kindlasti andmekaitseseaduse reeglitest.

Andmekaitse inspektsiooni avalike suhete nõunik Maire Iro ütles, et mobiilse parkimise puhul tuleb arvestada, et parkimisfirmale jääb info parkija telefoninumbri ning auto registreerimismärgi kohta.

"Neid andmeid võib ettevõte kasutada ka hilisemate parkimistega seoses, näiteks leppetrahvist teavitamiseks või selle sissenõudmiseks," kinnitas Iro. "Küll aga tuleb parkimist korraldaval ettevõttel enne teatise saatmist veenduda, et seos sõiduki ja seda telefonilt parkinud inimese vahel on jätkuvalt olemas."

"Kohtutäituritele, pankrotihaduritele või politseile võib andmeid edastada vastava seadusliku aluse olemasolul, olenevalt milliseid andmeid ja mille alusel nad ettevõttelt küsivad," märkis Iro.