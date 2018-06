Andmekaitse inspektsiooni juht: ajakirjandus peab ristuvaid põhiõigusi omavahel kaaluma nii praegu kui ka edaspidi

Praegu kehtiva isikuandmete kaitse seaduse paragrahv 11 lõige 2 sätestab, et "Isikuandmeid võib ilma andmesubjekti nõusolekuta ajakirjanduslikul eesmärgil töödelda ja avalikustada meedias, kui selleks on ülekaalukas avalik huvi ning see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega. Andmete avalikustamine ei tohi ülemääraselt kahjustada andmesubjekti õigusi.".

Uue andmekaitseseaduse praeguseks teise lugemise läbinud eelnõu muudatusettepaneku kohaselt näeks paragrahv 4 välja järgmiselt: "Isikuandmeid võib andmesubjekti nõusolekuta töödelda ajakirjanduslikul eesmärgil, eelkõige avalikustada meedias, kui selleks on ülekaalukas avalik huvi ning see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega. Isikuandmete avalikustamine ei tohi ülemäära kahjustada andmesubjekti õigusi.".