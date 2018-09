Andmekaitse Inspektsioon võtab luubi alla omavalitsuste infoturbe

„Digiühiskonnas on oluline usaldus andmetöötluse vastu. Usalduse tekkimise eelduseks on töötajate teadlikkus,“ kõneles inspektsiooni peadirektor Viljar Peep. Ta viitas, et omavalitsustes on palju tundlikku isikuteavet ja just nemad on inimestele lähim hoolekande-, lastekaitse- ja eestkosteasutus, kel on palju kirjavahetust oma elanikega. „Uued küberohud aga ei ole enam ammu suurte ja rikaste organisatsioonide peavalu, vaid tabavad järjest väiksemaid asutusi ja ettevõtteid,“ lisas Peep.

Tänavu juunis riigikontrolli avaldatud raportist selgus, et omavalitsuste üldine infoturbekultuur on madal ja seda nii teenistujate kui ka juhtkonna tasandil. Sageli puuduvad suunised IT-vahenditega ümberkäimiseks, neid ei ole töötajatele tutvustatud või päriselus neist ei lähtuta. Samuti on puudulik majasiseste koolituste osa ja teavitustöö.

Kontrollitud Põltsamaa vallavalitsuse turvameetmed vastasid nõuetele

Käesoleva aasta suvel auditeeris inspektsioon infoturbe seisu Põltsamaa vallavalitsuses. Neljast omavalitsusest tekkinud Põltsamaa liitvallas hinnati infosüsteemide kasutuse teadlikkust, sise-eeskirjade olemasolu ning nende järgi tegelikkuses toimimist, üldist teadlikkust andmeturbest ning edasisi arenguplaane. Samuti vaatas inspektor üle isikuandmete töötlemise toimingud nii elektrooniliselt kui paberil ning kuidas on võimaldatud isikuandmetele juurdepääs ning mismoodi toimub andmete edastamine.