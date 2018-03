Anastassia Kovalenko astub täna kohtus vastu tema magistritöö peale kaebavale BLRT-le

Harju Maakohtus toimub täna kell 13.30 istung AS-i BLRT Grupp kohtuasjas Anastassia Kovalenko vastu.

AS BLRT Grupp esitas mullu novembris Kovalenko vastu hagi, millega nõuab Kovalenko magistritöös ja Äripäeva intervjuudes esitatud väidete ümberlükkamist.

“Olen jätkuvalt seisukohal, et minu esitatud väited ei sisaldanud valet informatsiooni,” ütleb Kovalenko. “Antud hagiga soovitakse survestada mind ja minu väljaütlemisi seoses vähemusaktsionäride puuduliku kaitsega Eestis."

Ta leiab, et hagi on üks osa laiemast rünnakust väiksemate aktsionäride ja nende toetajate vastu. "See on aga oluline majanduslik teema, sest seadustel ja reeglitel on investorite käitumisele oluline mõju ning selline ettevõtluskeskkond ei kutsu välisinvestoreid siia investeerima.”

Kovalenko esindaja, advokaadibüroo NOVE vandeadvokaat Urmas Volens ütleb, et magistritöös esitatud andmete ümberlükkamise nõude kohtumenetlus on Eestis esmakordne ja küsitav on, kas magistritöö kui teadustöö saab alluda kohtulikule kontrollile.

“Samuti oleme seisukohal, et BLRT on esitanud hagi vale isiku vastu,” jätkab Volens. “Selleks, et üldse väidete ümberlükkamise nõuet oleks õiguslikult võimalik rahuldada, pidanuks BLRT menetlusse kaasama ka Tartu Ülikooli ja Äripäeva kui BLRT-d häirivate andmete tegelikud avaldajad."

"Kui kohus ikkagi otsustab, et magistritööd saab hageda ning tegelikke avaldajaid kaasama ei pea, on see tugev löök meie sõna- ja akadeemilisele vabadusele, mille tagajärjel ootab mind ees uus magistritöö kaitsmine, aga seda juba kohtus,” kommenteerib Kovalenko.