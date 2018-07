Analüüside tulemused kinnitasid! Tallinna populaarsetes ujumisrandades vohab sinivetikas

Eesti Mereinstituudis tehtud analüüside tulemused kinnitasid toksiliste sinivetikate olemasolu enamikes Tallinna supelrandades.

Teisipäeval võetud suplusvee proovides oli sinivetikate kontsentratsioon mere supelrandadest suurim Pirital. Lubatust enam leidus sinivetikaid ka Pikakari, Kakumäe ja Stroomi rannas.

Tulemustelt lähtuvalt jäävad nimetatud rannad kollaselipu režiimile, mis tähendab, et suplemine neis randades toimub supleja vastutusel.

Iga supleja saab visuaalselt hinnata suplusvee olukorda enne vette minekut. Kui vesi on värvunud tänu silmaga nähtavatele helvestele kollakas-roheliseks ning kaldaäär on kaetud tiheda rohelise kopituselõhnalise massiga, on suure tõenäosusega tegemist sinivetikaga.

Sinivetikate püsimine rannas sõltub ilmastikuoludest ja tuulesuunast.

Sinivetikatest tingitud mürgituse sümptomid võivad sarnaneda tavalise gripiga. Mürgituse saanutel on sageli naha- ja silmaärritusi, võib esineda kõhulahtisust.