ANALÜÜS | Savisaare haigus ähvardab muuta Tallinna valitsemise enneolematult ebastabiilseks

Omaette küsimus on, millise linnavalitsuse suudaksid moodustada moodustada neli erakonda, mis moodustavad praeguse opositsiooni ja 1-2 ülejooksikut Keskerakonnast. Asjaks, millega kõik osapooled suudavad nõus olla, on ilmselt vaid Keskerakonna võimumehhanismi lammutamine ehk Keskerakonnale lojaalsete linnaametnike lahtilaskmine ja osa linnameedia, näiteks Tallinna TV ja Stolitsa sulgemine.

Mõnevõrra tõenäolisem on muidugi, et opositsioonierakonnad ei suuda suvel uut linnavalitsust kokku panna ja Aas jääb nibib-nabin linnapeaks. Peale Savisaare naasmist jääb opositsioonile vaid 38 kohta ja Aas saab natuke rahulikumalt hingata.

Samas on Savisaare tervis nii kehv ja tema volitused kehtivad veel kolm aastat, et ilmselt peab ta millalgi uuesti oma volitustest kasvõi ajutiselt loobuma ja oleme tagasi ülinapi, 40:39 olukorra juures.

Selle olukorra üks kõrvalmõju on, et kõigi oma 40 linnavoliniku rahulolu tagamiseks peab linnavalitsus palju pingutama. Selle üheks võimaluseks on teha "nimelisi" investeeringuid linnaeelarvest ehk toetada linnavoliniku MTÜ-d, spordiklubi või remontida tema kodutänavat.

Loe veel

Samuti võib saada uue hoo sisse igasugu kummaliste linna sihtasutuste ja äriühingute loomine, mille palgale hakatakse linnavolinikke võtma. Päris paljud linnavolinikud juba saavad sellistest asutustest väikest lisaraha ning kriitiline seis linnavolikogus võib muuta nurka aetud Aasa järeleandlikumaks kui ta muidu oleks.

Lisaks võib Keskerakond otsida sõpru ja mõjutada inimesi opositsioonis. Teised erakonnad kritiseerivad, et Isamaa on linnavolikogus Keskerakonnale liiga lähedalseisev ning Keskerakond teeb Isamaale vaikselt silma, andes selle inimestele hästitasuvaid töökohti.