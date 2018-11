ANALÜÜS | Riigieelarve läheb ilmselt riigikogust läbi, aga mis saab edasi?

Täna kell 14 algaval riigikogu istungil tuleb teisele lugemisele järgmise aasta riigieelarve eelnõu, millele opositsioon tegi kokku 60 ettepanekut. Nagu juba tavaks saanud, jättis rahanduskomisjon need arvestamata. Seda põhjendusega, et katteallikateks pakutud lahendused oleksid muutnud eelarves taotletud proportsioone ja püstitatud eesmärkide saavutamist. Seega eimidagi uut.

Uus on aga ehk see, et valitsuskoalitsiooni kuuluvad Isamaa ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond ise on keset riigieelarve menetlemist omavahel kapitaalselt tülli pööranud. Tüli ajendiks on ÜRO ränderaamistik, mille puhul pole tegemist isegi mitte õiguslikult siduva dokumendiga.

Nii Isamaa kui ka sotsiaaldemokraadid on kinnitanud, et lahkhelid ränderaamistiku teemal riigieelarve vastuvõtmist ohtu ei sea. See on ehk ka olulisim tegur, mis praegust võimuliitu veel koos hoiab.

Valitsusliidu lagunemine ja Isamaa või sotside toetuse ärakukkumine riigieelarvele ei tähendaks siiski veel tingimata seda, et riigieelarve vastu võtmata jääb. Küll aga tekiks oht, kus tuleb toetada näiteks mõnda opositsioonilise Reformierakonna tehtud kümnest muudatusettepanekust, et saada kokku vajalik lihthäälte enamus.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna või Vabaerakonna muudatusettepanekute arvestamine ja nende häälte kindlustamine oleks võrreldes Reformierakonnaga oluliselt vähem tõenäoline, sest hääli on kahel parteil vastavalt seitse ja kaheksa, Isamaal on hääli aga 11 ja sotsiaaldemokraatidel 14.