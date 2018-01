ANALÜÜS | PBK tõelist mõju näitab Yana Toomi marginaliseerimine

Venekeelne telekanal PBK ei põhjustanud Keskerakonna võitu Tallinnas. Küll aga võis PBK kaasa aidata sellele, et Keskerakonna sisevõitlustes alla jäänud Yana Toom sai kohalikel valimistel valusa kaotuse osaliseks. Just Keskerakonna siseheitlustes võib PBK-l olla oluline mõju.

Veel eelmisel kevadel oli Toom kohaliku vene poliitika säravaim täht. Kohalike valimiste üks suurimaid üllatusi oli aga tema allajäämine Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaidile.

Seda selgitati mitmel moel. Kaljulaid on hea väljanägemisega, räägib väga head vene keelt, enne valimisi tegi ta väga tugevat tänavakampaaniat. Hiljuti Postimehes avaldatud Tallinna linna tellitud PBK saadete analüüs näitas aga veel ühe põhjuse, nimelt näidati Kaljulaidi PBK eetris oluliselt enam kui Toomi. Kaljulaid oli eetris kaheksa, Toom neli korda.

PBK aitab kinnistada Keskerakonna sisemist hierarhiat. Kui Toom läks erakonna juhtidega tülli, kärbiti tema esinemisi PBK-s ja sellega kärbiti edukalt tema tiibu.

Enim esinesid PBK-s Mihhail Kõlvart ja Taavi Aas, kes mõlemad tegid valimistel hea tulemuse. See ei tähenda aga, et PBK tegi neist staarid. Pigem oli põhjus-tagajärg suhe teistsugune. Nad said PBKs palju eetrit, sest nad juba olid mõjukad.

Savisaare-järgne aeg

Edgar Savisaare juhtimisel olid Keskerakonnas asjad lihtsad. Savisaar juhtis erakonda, Tallinna linna ning ta oli vaieldamatu liider nii erakonna eestikeelsete kui venekeelsete valijate jaoks. PBK-st tellitud saated pidid vaid põlistama venelaste toetust Keskerakonnale, mis oli saavutatud juba nullindatel ja mis kinnistus hiljemalt Pronksiöö ajal.

Peale Savisaare kukutamist võim Keskerakonnas killustus. Erakonna esimees Jüri Ratas sai peaministriks ja asus tööle Stenbocki majas. Mõnda aega oli lahtine, mis saab Tallinna linnast, kus lisaks Taavi Aasa ja Mihhail Kõlvarti isiklikele ambitsioonidele oli vaja hoida ainuvõimu ja see eeldas toetuse hoidmist nii eestlaste kui venelaste seas.

Otsustati võimu jagamise kasuks, Kõlvart sai omale Lasnamäe, Aas Mustamäe. See oli puhas tagatoakokkulepe, mille käigus jagati ressurssi. Lasnamäel ja Mustamäel on palju Keskerakonna valijaid, mistõttu igaüks, kellel pole midagi väga tõsiselt viga, saab Keskerakonna esinumbrina sealt palju hääli.

Kui mõne aasta eest toimis pikaksveninud Savisaare kukutamine, läks Kõlvart õigeaegselt Ratase poolele üle, Toom jäi aga lõpuni Savisaarele ustavaks. Toom jäi ka peale Ratase võimuletulekut teda õõnestama, sellal kui Kõlvart toetas Ratast. Toom tahtis Lasnamäed omale, aga seda talle ei antud. Toetus Ratasele tasus aga Kõlvarti jaoks end heldelt ära.

Lisaks esinumbri kohale Lasnamäel sai Kõlvart muudki. Olga Ivanova sõnul on kogu vene teema linnas on tema korraldada, nii Vene kultuurikeskus, Stolitsa, PBK kui ka kirik. Need kõik on ressursid, mille abil saab Kõlvart oma võimu teostada ja oma mõju põlistada. PBK, nagu venekeelne ajakirjandus piiri taga, pole mitte iseseisev poliitikat mõjutav tegur, vaid resurss, mida võim enda huvides kasutab.

Venelased Jürgen Ligi valima?

Väited, et PBK on Keskerakonna valimisedu taga, on juba kahtlasemad. Jah, Olga Ivanoval oli ilmselt õigus, kui ta ütles, et PBK ja Stolitsa toel tambiti enne valimisi Savisaare valimisliit mutta, aga kas keegi kujutab ette, et kui Jürgen Ligi ja Urmas Reinsalut hakkab iga päev PBK eetris nägema, siis hakkavad venelased nende poolt hääletama?

Ilmselt siiski mitte, sest Ligi ja Reinsalu jutt ei meeldi venelastele. Pealegi ei saa öelda, et teised poliitikud peale Keskerakonna omade PBK-s sõna ei saa. PBK teeb oma uudistesaadet, mille ajakirjanikud on aastaid usinalt käinud valitsuse pressikonverentsidel ja on pidevalt intervjueerinud erinevate erakondade poliitikuid. Kui see pole kaasa toonud vene hääli nendele poliitikutele, siis on põhjus ikka nende sõnumis, mitte PBK-s.

Arvestada tuleb, et Keskerakond on juba paarkümmend aastat olnud kohalike venelaste lemmikerakond. Keskerakond võitis valimised Lasnamäel esmakordselt juba 1999. aastal, alates aastast 2002 on Keskerakonna toetus Lasnamäe valijate seas olnud ülekaalukas.

Keskerakond pakub vene valijatele toetust venekeelsele koolile ja hallipassimeestele tingimusteta kodakondsust, mida ei paku venelastele ükski teine erakond. Muidugi toetab enamik venelasi Keskerakonda.

Arvestada tuleb, et kohalikel venelastel on väga lai valik erinevaid telekanaleid ning telekapult on alati käeulatuses. Keegi ei sunni neid vaatama uudiseid, mis ei meeldi. Kui venelased vaatavad uudiseid just PBK-st, siis on see nende valik, sest need uudised on "õiged", see tähendab, et need uudised kajastavad asju sellisest vaatenurgast, mis kohalikule venelasele sobib.

Kui rääkida aga munitsipaalmeediast, siis päris paljud vallad ja linnad on muutnud kohaliku lehe vallavõimu häälekandjaks, kust kohalik opositsioon on tõrjutud. Päris mitu sellist omavalitsust on ka Reformierakonna juhitud.