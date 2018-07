ANALÜÜS | Miks inimesed teedel surevad? Põhjuste seas on ka kehva tervisega eakad juhid, enesetapud ja kehvad rehvid

Ühel juhul sõitis mopeed, mille juht oli üle 70-aastane, kõrvalteelt ette peateel liikunud sõiduautole, kusjuures mopeedijuhil ei olnud motokiiver kinni rihmatud ning see paiskus juhil peast. Teise õnnetuse puhul sõitis sõiduauto juht kõrvalteelt ette peateel liikunud mopeedile.

Liiklusõnnetused jalgratturitega

Jalgratturi surmaga lõppenud õnnetusi juhtus kaks, ühel juhul oli tegemist eaka, üle 80-aastase inimesega, teisel juhul alla kümneaastase lapsega. Mõlemad jalgratturid sattusid õnnetusse, sõites üle maantee.

Laps, kes poleks tohtinud oma vanuse tõttu iseseisvalt sõiduteel liigelda, juhtis jalgratast sõiduteel, mille kõrval asus jalgratta- ja jalgtee ning keeras ette samas suunas liikunud sõiduautole.

Eakas naine sattus õnnetusse T-kujulisel ristmikul, kui hakkas kõrvalteelt tulles sõitma üle peatee. Märkimist väärib, et peateel puhul oli tegemist remondiobjektiga ning ristmiku vahetus läheduses oli eelmisel päeval avatud jalakäijatele ja jalgratturitele mõeldud tunnel.

Ühesõidukiõnnetused

Surmaga lõppenud ühesõidukiõnnetusi juhtus kokku 12, hukkus 12 inimest. Ühesõidukiõnnetuste puhul oli tegemist sõiduauto teelt väljasõiduga. Kaks liiklusõnnetust olid suure tõenäosusega suitsiidid.

Kümnest teelt väljasõidust juhtus kaheksa pimeda ajal, kusjuures viiel juhul kaheksast oli juht joobes. Kõikidest teelt väljasõitnud juhtidest oli joobes kuus, neljal neist oli turvavöö kinnitamata.

Kolme õnnetuse juures võis olla teatud mõju sõiduki rehvidel – ühel juhul olid rehvid esiteljel 15 ja tagateljel 10 aastat vanad ning kahel juhul kulunud lubatust rohkem või kasutati samaaegselt eri tüüpi rehve.

Kaks liiklusõnnetust olid tingitud juhti tabanud terviserikkest, kusjuures ühel juhul oli terviserike ka surma põhjuseks ning statistilistes andmetes on see õnnetus välja arvatud. Ühe liiklusõnnetuse puhul oli suure tõenäosusega peamine riskifaktor juhi väsimus.

Enesetapud

Liiklusõnnetuse läbi on sooritatud suitsiide ka varasematel aastatel, kuid täpseid andmeid nende kohta ei ole. Eelmisel aastal menetletud surmaga lõppenud liiklusõnnetuste puhul on jõutud järeldustele, et kolme liiklusõnnetust võib käsitleda suitsiidina. Ühel juhul olid hinnangu aluseks otsesed ning kahel juhul kaudsed tõendid.

Üks juht oli joobes, ilmselt olid tal alkoholiprobleemid, sest ta oli varem korduvalt juhtinud sõidukit joobeseisundis, turvavöö oli juhil kinnitamata ning ta sõitis sirgel teelõigul teelt välja vastu puud, olles eemaldanud enne kokkupõrget rooli.