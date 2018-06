ANALÜÜS | "Kurjategijate riigis" meeldib rahvale EKRE lubadus panna kohtunike pead veerema

EKRE toetus tõusis seni kõrgeimale tasemele. Põhjuseks nimetatakse lubadust korraldada justiitsreform. Riigis, kus oluline osa elanikest on mingil eluetapil kohtu ees seisnud, osutus lubadus panna kohtunike pead veerema väga populaarseks.

EKRE toetus kasvas juunis Turu-Uuringute AS-i tehtud uuringus 18 protsendile. Turu-Uuringute ERR-ile tehtud uuringus pole EKRE toetus kunagi nii kõrge olnud, küll on sarnast toetuse taset näidanud mõned teised, teistsuguse metoodikaga tehtud uuringud.

EKRE riigikogu fraktsiooni liige Jaak Madison kommenteeris, et toetuse tõusu taga on järjepidev töö ja Eestile oluliste küsimuste käsitlemine. "Kindlasti on mõju avaldanud justiitsreformi plaan, kus konservatiivid on ainsana esile toonud meie õigussüsteemi läbipaistmatuse, vastutuse puudumise ja kohtute omavoli," teatas Madison.

Juba mõnda aega on räägitud sellest, et Eestis on väga palju karistatud inimesi. 2010. aastal avastati, et tööealistest isikutest oli väärteo või kuriteo eest karistatud 37,3 protsenti tööealistest inimestest. 2013 räägiti, et karistusregistris on kokku üle 660 000 isiku andmed, kuhu hulka on arvestatud ka kustunud karistused.