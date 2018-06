Analüüs: kui tõsiselt peaks poliitikud võtma „Maksud Lätti“ protestimeeleolusid?

Erinevaks teeb olukorra lihtsalt see, et Riigireformi sihtasutuse ning „Eesti 200“ ellukutsujad on Eesti eliit. „Maksud Lätti“ aktsioonis lõid aga kaasa (ja tõenäoliselt löövad kaasa ka suvel) pigem „tavalised“ inimesed, kes on poliitikas ja poliitikutes pettunud. Kui juba mitu tuhat inimest otsustas pingutada nii palju, et sõita koos protestimeeleolus vabariigi sajandal aastapäeval 24. veebruaril Lätti, siis võib eeldada, et nendele kaasamõtlejaid võib olla kordades rohkem.

Huvitav, kas Jüri Ratas kavatseb ka Taavi Leppiku ja „Maksud Lätti“ seltskonna valitsuskabineti istungile kutsuda, et nende riigireformi mõtteid ära kuulata?

Hetkel veel on nad tõenäoliselt „peidus“ arvamusküsitlustes selles kategoorias, kes vastavad, et nad ei hääletaks ühegi poliitilise jõu poolt, mistõttu nende parteilist eelistust ei pruugi kuskilt välja lugeda. Tõenäosus on ka see, et nad lihtsalt ei hääleta, ehk teisisõnu ei suuda opositsioon nende protestimeeleolu vastuhäälteks konverteerida.

Politoloog Martin Mölder kirjutas maikuus uuringust, kus uuriti eestlastelt, kas nende hinnangul oleks Eestis vaja täiesti uut erakonda. Umbes 30% vastajatest oli selle väitega nõus, kuid Mölderi hinnangul ei tasuks kohe arvata, et needsamad 30% uue poolt hääletaksid. Aga nad olid väga selgelt teistest kriitilisemad poliitilise süsteemi ja poliitiliste institutsioonidega. „Samuti on nad keskeltläbi natuke negatiivsemalt meelestatud demokraatia suhtes, nad on vähem rahul demokraatia toimimisega Eestis ja on teistest natuke negatiivsemad elu suhtes Eestis tervikuna,“ kirjutas Mölder. „Ühesõnaga, tegemist on mõnevõrra enam poliitikast võõrandunud või poliitiliselt rahulolematute inimestega.“

See kõlab täpselt nagu „Maksud Lätti“ ja veidi vähem nagu „Eesti 200“ või Riigireformi sihtasutuse mõtted. Seega ei tasu seda protestimeeleolu kuidagi alahinnata, ühiskonnas on see kuskil selgelt olemas ja küsimus on selles, kes poliitilistest jõududest suudab selle populistliku seltskonna hääled endale saada.