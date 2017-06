Analüüs: kes võidaks ja kes kaotaks Edgar Savisaare kandideerimisest Tallinnas?

Kõige suurem võitja kohalike valimiste kontekstis oleks tõenäoliselt Keskerakond, kes oleks valitsuse tasandil aga tõenäoliselt kõige suurem kaotaja.

Kui Edgar Savisaar peab oma lubadusest kinni ja kui tema tervis seda lubab, siis osaleb ta sügisel mingil moel (loe: mingis nimekirjas) kohalikel valimistel. Arvestades seda, et Savisaar sai eelmistel kohalikel valimistel 2013. aastal pea 40 000 häält, siis ei ole kahtlustki, et tema kandideerimine on oluline poliitikasündmus. Oletame aga, et ta kandideerib tõepoolest ja teeb seda ka Tallinnas (kandideerimise asukohta, muide, ei maininud ta kordagi oma Facebook'i postituses), siis kellele tuleks Savisaare kandideerimine kasuks ja kellele kahjuks?

Võitjad:

Keskerakond Tallinnas

Kui (ja see on jätkuvalt üks suur küsimärk) Edgar Savisaar otsustab kandideerida Keskerakonna ridades, mõjub see erakonna Tallinna tulemusele kindlasti positiivselt. Ka seni, ilma Savisaare teateta, oli erakond tõenäoliselt valimiste võidukursil nii Tallinnas kui ka üle riigi, aga Savisaarega kaasnevad lisahääled suudaksid äkki tagada erakonnale jätkuvalt ainuvõimu.

Reformierakond Tallinnas

Loe veel

Reformierakond on püüdnud maikuust alates sõnastada valimiste põhisõnumit sellisena, et tegemist on umbusaldusega peaministriparteile. Nende retoorikale (eriti venekeelsete koolide ja lasteaedade retoorikale) tuleks ainult kasuks see, kui nad saaksid vastanduda oma igihaljale vastasele Edgar Savisaarele.

Samuti oleksid nad ehk suurimad võitjad ka siis, kui Savisaar kandideeriks mõnes valimisliidus. Eelmistel KOV valimistel sai Reformierakond Tallinnas nimelt Isamaa- ja Res Publica liidu järel kolmanda koha. IRLil ei ole sel aastal sama tugevat linnapeakandidaati välja käidud kui toona (Eerik-Niiles Kross) ja kui IRL peaks langema, võib Keskerakonna-vastastest jõududest justnimelt Reformierakond olla selles positsioonis, kus nemad võiksid koalitsiooni kokku panna (ja ehk kombineerida endale linnapea koht?).

Ajakirjandus

Ütleme ausalt välja: kui Savisaare kohta on uudiseid, siis see müüb. Müüb nii paberlehti, kogub internetis klikke jne. Ükskõik, kas Savisaart armastatakse või vihatakse, inimesed on huvitatud tema tegemistest. Kui Savisaar on kohtus, kui ta kandideerib valimistel, kui on intriige Keskerakonna juhtide ja teiste kandidaatide vahel, siis see teeb Tallinnas valimised põnevamaks.

Kaotajad

(Kui kandideeriks erakonnas, siis) Jüri Ratas

Mäletate veel, kuidas peaminister Jüri Ratas ei soovinud Tallinna televisiooni küsimust arutada, kuidas ta pidi kommenteerima Yana Toomi väljaütlemisi välisminister Sven Mikseri kohta, kuidas ta peab aru andma korruptsioonikahtlusega abilinnapeade kohta? Kui Edgar Savisaar kandideeriks Keskerakonna ridades, tekiks peaministrile oluliselt rohkem küsimusi selle kohta, milliseid valijaid ja milliseid põhimõtteid nad esindavad. Ratas ei suudaks põgeneda nende küsimuste eest ühelgi Euroopa liidu eesistumise pressikonverentsil, mis omakorda nõrgestaks ka Keskerakonna tugevat seisu üle Eesti.

(Kui kandideeriks valimisliidus, siis) Keskerakond Tallinnas

Kui Edgar Savisaar moodustaks oma toetajate Oudekki Loone, Olga Ivanova ja Yana Toomiga valimisliidu, millega nad osaleksid Tallinnas valimistel konkureerides Keskerakonnaga, peaks erakond üsna tõenäoliselt jätma hüvasti oma ainuvõimuga Tallinnas. Hääled killustuks mitme nimekirja vahel ja kumbki ei suudaks tuua sarnast tulemust, kui ühtne Keskerakond (korruptsiooni eest kohtu alla antud) Edgar Savisaare juhtimisel. See tähendaks erakonna olulise kasvulava (linnaosavanemad, ametnikud jne) kaotamist, mida omakorda võrdsustataks erakonna juhtide (loe: Jüri Ratase) läbikukkumisena.

Edgar Savisaar

Seda muidugi võrreldes tema hiilgeaegadega, näiteks 2013. aasta KOV valimistega, kui ta suutis tuua erakonnale pea 40 000 häält. Kaks aastat hiljem esitati talle kahtlustus altkäemaksu võtmises ja rahapesus ning eemaldati linnapeatoolilt. Aasta veel hiljem võitis Jüri Ratas tema vastu kandideerides erakonna esimehe koha. Eelmisel nädalal algas tema üle kohtuprotsess, mille jätkumine lükati edasi augustikuusse Savisaare tervise tõttu. Ükskõik, mis pidi seda vaadata, ei ole näha, et Edgar Savisaar suudaks (ilma linnapea kohata) saada sama suure häälte hulga kui toona.

Arvestades, et Savisaare toetajate hulk Eesti poliitikas on jäänud üha hõredamaks, on aus küsida, kes hakkaks tema kampaaniat rahastama ja temale kampaaniat tegema - mõlemad aspektid on isegi nii suure nimetuntusega poliitikule üliolulised. Seda küsimust võiks ta iseendalt ka küsida.