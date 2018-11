ANALÜÜS | Keegi ei armasta enam Isamaad

On kujunenud tavateadmiseks, et kui Isamaa hakkab valitsuses jälle tõmblema, siis tehakse seda kehva reitingu tõttu. See selgitus pole ju vale, aga omaette küsimus on, miks kunagine võimas erakond niimoodi alla käis, et kõigub kogu aeg valimiskünnise piiril. See lugu võib olla õpetlik ka teistele.

90. aastatel tegi Isamaa (vahepealse nimega IRL) Mart Laari juhtimisel kaks korda valitsust. See oli pöördeline aeg, kui Eestit viidi idast läände, põhjalikult reformiti riigi toimimist, erastati ja moderniseeriti majandust. Tagantjärele on Laari valitsusi selle eest palju kiidetud.

Aastal 2004 liitus Eesti Euroopa Liidu ja NATOga. Pikaajalised eesmärgid olid täidetud, järgnes küsimus, kuidas minna edasi. Isamaa oli projektipartei, mis otsis, aga ei suutnudki leida omale uut projekti. Rahulikuks konservatiivseks erakonnaks ei suutnud Isamaa saada.

Isamaa kuulub Euroopa Parlamendis konservatiivide EPP fraktsiooni. See on täis mõjukaid konservatiivseid parteisid, mis võidavad järjest valimisi ja juhivad riike. Need konservatiivsed parteid on rahulikud, stabiilsusele orienteeritud ja üritavad oma poliitikas meeldida laiale keskklassile. Isamaa jaoks oleks olnud õige lahendus kopeerida nende konservatiivsete erakondade valitsemisstiili, aga kümmekond aastat tagasi lasksid nad oma võimaluse mööda.