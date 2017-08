ANALÜÜS | Jüri Ratase 5 sammu Edgar Savisaare valimisnimekirja hävitamiseks

Jüri Ratase soovimatus öelda Tallinnas Keskerakonnaga konkureerivat nimekirja koostava Edgar Savisaare kohta teravamat sõna teeb avalikkusele palju nalja ja paneb küsima, mis mees see Ratas selline on. Tegelikult pole see sõbralikkus, vaid salakavalus. Edgar Savisaare valimisnimekirja hävitamine nõuab kindlakäelist tegevust, mitte emotsionaalset lahmimist.

Ratase ja tema kaaslaste käitumise hindamisel tuleb kõigepealt mõista, et Savisaare nimekirjast võib teatud asjaoludel kujuneda eksistentsiaalne oht Keskerakonnale.

Kui Savisaare nimekirjast kasvab välja puhas venelaste erakond, kaotab Keskerakond oma koha ühena kahest suurest erakonnast Eestis. Eriti halval juhul ootab Keskerakonda lõhenemine kaheks ja allesjäänud eestlaste osa marginaliseerumine, mis lõppeb tõenäoliselt ühinemisega mõne teise parteiga.

Niisiis on Jüri Ratasel piisavalt põhjust võtta Savisaare nimekirja tõsiselt ja lämmatada seda juba eos metoodiliselt, halastamatult ja emotsioone näitamata. Vajalikke samme on viis.

1. Savisaare valimisnimekirja eiramine

Ratase ja tema kaaslaste ümarad sõnad Savisaare valimisliidu kohta tulenevad soovist vältida konflikti sellega. Konflikt annaks rahahädas Savisaare valimisnimekirjale nii hädavajalikku avalikkuse tähelepanu. Ratase unised sõnad, millest on võimatu teha löövat uudist, võtavad Savisaarelt ära võimaluse Ratasega konflikti otsides tähelepanu norida.

Ratase Keskerakonna võrdlemine IRLiga on Keskerakonna universumis päris kõva solvang, aga Ratase sõnumidistsipliini pole see suutnud murda. Panused on kõrged, emotsionaalsete pursatuste jaoks pole kohta.

Savisaare valimisnimekirja eiramise alla läheb ka selle minimaalne äramärkimine Keskerakonna avaldustes ja boikott Keskerakonna kontrolli all olevas meedias.

2. Nimekirja tühjendamine liikmetest

Peale Savisaare ja Ivanova pole peaaegu ükski tuntum Keskerakonna liige nimekirjaga ühinenud. Ka Keskerakonna venelased hoiavad sellest eemale, kuigi see peaks olema justkui venelaste muresid mõistev nimekiri.

Põhjuseks on see, et kõik teavad, millised on reeglid. Savisaare nimekirja minejad jäävad ilma töökohtadest Tallinnas ja linna tellimustest. Partei kättemaks laieneb ka elukaaslastele, lastele ja armukestele. Kogu Tallinna administratiivne ressurss suunatakse valimisliidu tühjendamiseks liikmetest.

Savisaare valimisliidu liikmetest tühjendamine käib täie hooga. Selle kõige silmapaistvamaks sammuks oli Yana Toomi äratõmbamine kolme õe valimisliidust. Toomi sõjakus ja teravad sõnavõtud valmistavad küll Ratasele palju peavalu, aga Keskerakonna positsiooni hoidmise nimel kannatatakse need ära. Ilmselt sai Toom pakkumise, millest ta ei saanud keelduda.

3. Valimisliidu marginaliseerimine ja liikmete üleostmine

Keskerakonna seisukohalt oleks parim, kui Savisaare valimisliit ei saaks linnavolikokku sisse. Kuna mingi esinduse see valimisliit ilmselt ikka saab, üritatakse seda igal moel marginaliseerida.

Kui Keskerakonnal jääb ainuvõimust hääli puudu, proovib Keskerakond heldete pakkumistega ära osta Savisaare valimisliidu saadikuid, aga ka teiste valimisnimekirjade saadikuid. Praeguses linnavolikogu koosseisus läksid mitu poliitikut üle Keskerakonna nimekirja.

Kui üleostmine ei aita, võetakse koalitsiooni ükskõik kes peale Savisaare nimekirja, et Savisaar ei pääseks linna ressurssidele ligi. Savisaar ja Ivanova jäävad niimoodi ilma võimuta linnavolikogusse tiksuma, kuni eeldatavalt lõppeb olukord sellega, et 2021. aasta valimisteks on Keskerakond valimisliidu alla neelanud või hävitanud.

4. Olga Ivanova tõrjumine

Eelmise aasta kevadel tegi Ivanova avalduse Keskerakonna aukohtusse, milles leidis, et Mailis Reps rikub erakonna mainet ja kaaluda võiks tema väljaviskamist. Sõnaka siseopositsionäär Repsi väljaviskamise katse oli 2015. aasta sügisel napilt võimule jäänud Savisaare leeri üks viimaseid katseid iga hinna eest Keskerakonnas võimu enda käes hoida.

Repsi välja ei visatud ja kõigest mõned kuud hiljem valis Keskerakonna volikogu Savisaarest rohkem hääli saanud Repsi Keskerakonna presidendikandidaadiks. Sellega oli Savisaar Keskerakonnas võimust ilma, aga Ivanova avastas, et ta oli valel poolel.

Kõike järgnenut, sealhulgas Keskerakonnaga konkureeriva valimisliidu loomist, saabki võtta kui Ivanova katset iga hinna eest säilitada mingi koht poliitikas. Juhtkonnaga tülli läinud poliitikud lendavad Keskerakonnas magusatelt ametikohtadelt olematusse. Räägitakse, et üks kunagi Keskerakonnas lennukat karjääri teinud ja uhket elu elanud noorpoliitik sõidab praegu taksot.

Ivanova on kogu täiskasvanuelu töötanud ametniku ja poliitikuna Tallinna linnas ja riigikogus. Poliitikast sunnitud lahkumise vältimiseks on tal vaja mingit võimalust Keskerakonna juhtkonda mõjutada. Selleks sobib tema valimisliidu koalitsioonileping Keskerakonnaga Tallinnas. Nagu öeldud, proovib Keskerakond sellist koalitsiooni iga hinna eest vältida.

Ivanova on riigikogu liige 2019. aastani, samuti kehtivad tema volitused Keskerakonna juhatuse liikmena edasi ka siis, kui ta erakonnast välja visatakse. See võimaldab tal natuke olukorda mõjutada.

Ivanova sõnul jääb ta riigikogus Ratase valitsust toetama. Keskerakonna juhatusel omakorda on tugev motivatsioon erakonna vastu astunud liikme poliitikast tõrjumiseks. Ilmselt on nad valmis riskima ka sellega, et mingi aja peab Ratase valitsus läbi ajama ilma Ivanova hääleta riigikogus. Parim aeg suhete katkestamiseks Ivanovaga on järgmine sügis, kui teda ilmselt lihtsalt ei võeta riigikogu valimiste nimekirja.

5. Edgar Savisaare tõrjumine

Sellega on lihtne. Ratas ise ei pea midagi tegema, ta peab lihtsalt ootama, kuni kohtuprotsess ja Savisaare tervis töö ise ära teevad.